Türkiye Atletizm Milli Takımları 28. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda 18 madalya kazandı - Son Dakika
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Spor

Türkiye Atletizm Milli Takımları 28. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda 18 madalya kazandı

Türkiye Atletizm Milli Takımları 28. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası\'nda 18 madalya kazandı

Türkiye Atletizm kadın ve erkek milli takımları, 28. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nı 5 altın, 8 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplam 18 madalya ile tamamladı. Şampiyonada kadınlarda Romanya 3 altın, 1 gümüş madalya ile ilk sırada yer alırken Türkiye ise 1 altın, 5 gümüş, 2 bronz madalya ile üçüncü oldu. Erkeklerde ise Türkiye 4 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya ile birinci oldu.

11.02.2024 14:26  Güncelleme: 14:28
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Türkiye Atletizm kadın ve erkek milli takımları, 28. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nı 5 altın, 8 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplam 18 madalya ile tamamladı.

İstanbul'da Ataköy Kapalı Atletizm Salonu'nda gerçekleşen 28. Balkan Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası'nda, 21 Ülke madalya mücadelesi verdi. Toplam 239 sporcunun piste çıktığı şampiyonada kadınlarda Romanya 3 altın, 1 gümüş madalya ile ilk sırada yer aldı. Arnavutluk 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak 2. sırada yer alırken Türkiye ise 1 altın, 5 gümüş, 2 bronz madalya ile şampiyonayı üçüncü tamamladı. Erkeklerde ise Türkiye 4 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya ile ilk sırada yer aldı. Slovenya ise 2 altın, 1 gümüş madalya kazanarak 2. olurken 1 altın ve 2 gümüş madalya kazanan Yunanistan ise şampiyonayı üçüncü sırada tamamladı.

Altın madalya kazanan sporcular:

4x400m kadın milli takımı: Elif Polat, Sıla Koloğlu, Büşra Barbaros ve Eda Nur Tulum

Üç Adım atlama: Can Özüpek

400m: Berke Akçam (U23 Türkiye rekoru)

800m: Ömer Faruk Bozdağ (Büyükler ve U23 Türkiye rekorları)

4x400m Erkek bayrak takımı: Yağız Canlı, İlyas Çanakçı, Oğuzhan Kaya ve Berke Akçam

Gümüş madalya kazanan sporcular:

60m Engeli: Mikdat Sevler

1500m Mehmet Çelik

60m: Ertan özkan

Üç Adım Atlama: Gizem Akgöz

1500: Burcu Subatan

3000m: Pelinsu Şahin

Gülle Atma: Emel Dereli

400m: Edanur Tulum

Bronz madalya kazanan sporcular

60m: Simay Özçiftçi

400m: Sıla Koloğlu

60m: Aykut Ay

800m: Salih Teksöz

1500m: Abdurrahman Gediklioğlu

Öte yandan 800m bayanlarda 4.'üncü olan Dilek Kocak (U20 Türkiye Rekoru kırdı) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Türkiye Atletizm Milli Takımları 28. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda 18 madalya kazandı - Son Dakika
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