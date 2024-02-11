Türkiye Atletizm Milli Takımları 28. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası\'nda 18 madalya kazandı

Türkiye Atletizm kadın ve erkek milli takımları, 28. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nı 5 altın, 8 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplam 18 madalya ile tamamladı.
İstanbul'da Ataköy Kapalı Atletizm Salonu'nda gerçekleşen 28. Balkan Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası'nda, 21 Ülke madalya mücadelesi verdi. Toplam 239 sporcunun piste çıktığı şampiyonada kadınlarda Romanya 3 altın, 1 gümüş madalya ile ilk sırada yer aldı. Arnavutluk 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak 2. sırada yer alırken Türkiye ise 1 altın, 5 gümüş, 2 bronz madalya ile şampiyonayı üçüncü tamamladı. Erkeklerde ise Türkiye 4 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya ile ilk sırada yer aldı. Slovenya ise 2 altın, 1 gümüş madalya kazanarak 2. olurken 1 altın ve 2 gümüş madalya kazanan Yunanistan ise şampiyonayı üçüncü sırada tamamladı.
Altın madalya kazanan sporcular:
4x400m kadın milli takımı: Elif Polat, Sıla Koloğlu, Büşra Barbaros ve Eda Nur Tulum
Üç Adım atlama: Can Özüpek
400m: Berke Akçam (U23 Türkiye rekoru)
800m: Ömer Faruk Bozdağ (Büyükler ve U23 Türkiye rekorları)
4x400m Erkek bayrak takımı: Yağız Canlı, İlyas Çanakçı, Oğuzhan Kaya ve Berke Akçam
Gümüş madalya kazanan sporcular:
60m Engeli: Mikdat Sevler
1500m Mehmet Çelik
60m: Ertan özkan
Üç Adım Atlama: Gizem Akgöz
1500: Burcu Subatan
3000m: Pelinsu Şahin
Gülle Atma: Emel Dereli
400m: Edanur Tulum
Bronz madalya kazanan sporcular
60m: Simay Özçiftçi
400m: Sıla Koloğlu
60m: Aykut Ay
800m: Salih Teksöz
1500m: Abdurrahman Gediklioğlu
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