Türkiye, Avrupa 17 Yaş Altı Modern Pentatlon'da 2 Madalya Kazandı

İspanya'da düzenlenen Avrupa 17 Yaş Altı Modern Pentatlon Şampiyonası'nda yarışan milliler, 2 madalya elde etti.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre, Barselona kentindeki organizasyonda erkekler kategorisinde madalyalar sahiplerini buldu.

Milli sporcu Muhammed Emir Kurtulan, bireyselde bronz madalya aldı.

Muhammed Emir Kurtulan, Arda Meriç ve Ahmet Görkem Var'dan oluşan Erkek Milli Takımı ise genel tasnifte Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.