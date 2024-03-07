Türkiye'den 12 sporcunun katılacağı Avrupa Atmalar Kupası, 9-10 Mart tarihlerinde Portekiz'de düzenlenecek.
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Leiria kentindeki organizasyonda Türkiye'yi 5 kadın ve 7 erkek atlet temsil edecek.
Avrupa Atmalar Kupası'nda yarışacak milli sporcular şöyle:
Büyük kadınlar
Cirit atma: Eda Tuğsuz, Esra Türkmen
Çekiç atma: Kıvılcım Kaya
Büyük erkekler
Çekiç atma: Özkan Baltacı, Halil Yılmazer
Disk atma: Ömer Şahin
23 Yaş altı kadınlar
Çekiç atma: Hira Öztoprak
Disk atma: Özlem Becerek
23 Yaş altı erkekler
Cirit atma: Muhammet Hanifi Zengin
Çekiç atma: Emre Çiftçi
Disk atma: Berk Sansoy
Gülle atma: Ali Peker
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