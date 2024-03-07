Türkiye'den 12 sporcunun katılacağı Avrupa Atmalar Kupası - Son Dakika
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Türkiye'den 12 sporcunun katılacağı Avrupa Atmalar Kupası

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 9-10 Mart tarihlerinde Portekiz'de düzenlenecek Avrupa Atmalar Kupası'nda Türkiye'yi 5 kadın ve 7 erkek atlet temsil edecek. Milli sporcular arasında Eda Tuğsuz, Esra Türkmen, Kıvılcım Kaya, Özkan Baltacı, Halil Yılmazer, Ömer Şahin, Hira Öztoprak, Özlem Becerek, Muhammet Hanifi Zengin, Emre Çiftçi, Berk Sansoy ve Ali Peker yer alacak.

07.03.2024 14:37  Güncelleme: 14:40
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Türkiye'den 12 sporcunun katılacağı Avrupa Atmalar Kupası, 9-10 Mart tarihlerinde Portekiz'de düzenlenecek.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Leiria kentindeki organizasyonda Türkiye'yi 5 kadın ve 7 erkek atlet temsil edecek.

Avrupa Atmalar Kupası'nda yarışacak milli sporcular şöyle:

Büyük kadınlar

Cirit atma: Eda Tuğsuz, Esra Türkmen

Çekiç atma: Kıvılcım Kaya

Büyük erkekler

Çekiç atma: Özkan Baltacı, Halil Yılmazer

Disk atma: Ömer Şahin

23 Yaş altı kadınlar

Çekiç atma: Hira Öztoprak

Disk atma: Özlem Becerek

23 Yaş altı erkekler

Cirit atma: Muhammet Hanifi Zengin

Çekiç atma: Emre Çiftçi

Disk atma: Berk Sansoy

Gülle atma: Ali Peker

Kaynak: AA

Özkan Baltacı, Emre Çiftçi, Ömer Şahin, Eda Tuğsuz, Ali Peker, Portekiz, Atletizm, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye'den 12 sporcunun katılacağı Avrupa Atmalar Kupası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'den 12 sporcunun katılacağı Avrupa Atmalar Kupası - Son Dakika
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