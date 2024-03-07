Türkiye'den 12 sporcunun katılacağı Avrupa Atmalar Kupası

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, sporda marka şehir olmak için çalışmalarını sürdürüyor

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, hayata geçirdikleri projeler ve yapılan yatırımlar ile sporda da marka şehir olmak adına çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Amatör spor kulüpleri ve sporcularla bir araya gelen Tören, desteklerin artarak devam edeceğini belirtti.