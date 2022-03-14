Türkiye, Avrupa Atmalar Kupası'nda takımlar sıralamasında iki kupa kazandı - Son Dakika

Portekiz'de düzenlenen Avrupa Atmalar Kupası'nın tamamlanmasının ardından Türkiye 23 Yaş Altı Kadınlar Takımı şampiyon, erkekler takımı ise üçüncü oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Leiria kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye, takımlar sıralamasında iki kupa birden kazandı.

Özlem Becerek, Pınar Akyol, Dünya Ezgi Sayan ve Esra Türkmen'den oluşan 23 Yaş Altı Kadın Takımı, bu kategoride Türkiye'ye üst üste ikinci kez Avrupa Atmalar Kupası takım galibiyetini getirdi.

Türkiye, 3744 puan topladığı bu branşta İtalya ve Polonya'nın önünde birinci sırayı elde etti.

Erkeklerde ise A???????lperen Karahan, Muhammet Hanifi Zengin, Osman Kul ve Halil Yılmazer'in bulunduğu 23 Yaş Altı Erkek Takımı, 3869 puanla üçüncü sırada yer aldı. Erkeklerde Almanya 4042 puanla birinci, İtalya 3974 puanla ikinci oldu.