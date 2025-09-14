Türkiye Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Türkiye, Almanya'ya 88-83 yenilerek gümüş madalyanın sahibi olurken, vatandaşlar Rize'de sahilde kurulan dev ekranda mücadeleyi izledi.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Türkiye, Almanya'ya mağlup olarak ikinci oldu. Kıyasıya rekabetin yaşandığı final maçını, Rizeliler Rize Belediyesi tarafından Sahil Etkinlik Alanı'nda kurulan dev ekrandan izledi. Maç saatinden önce kamp sandalyeleri ile birlikte Rize Sahili'ni dolduran vatandaşlar maç başından sonuna kadar büyük heyecan yaşadı. - RİZE