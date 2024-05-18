Türkiye, Avrupa Gençler ve BMU Motokros Şampiyonaları Başladı - Son Dakika
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Türkiye, Avrupa Gençler ve BMU Motokros Şampiyonaları Başladı

Türkiye, Avrupa Gençler ve Balkan Motosiklet Birliği Motokros şampiyonaları Afyonkarahisar'da başladı. 6 ülkeden toplam 158 sporcu yarışmaya katılıyor. Yarışlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenleniyor.

18.05.2024 21:35
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- Türkiye, Avrupa Gençler ve BMU Motokros şampiyonaları başladı

Yarışmaya 6 ülkeden 158 sporcu katılıyor

AFYONKARAHİSAR - Türkiye, Avrupa Gençler ve Balkan Motosiklet Birliği Motokros şampiyonaları antrenman ve sıralama turları 6 ülkeden toplam 158 sporcunun katılımıyla Afyonkarahisar'da gerçekleşiyor.

Türkiye Kayo'nun ilk ayağı, Avrupa Gençler ve BMU Motokros'un ikinci ayak yarışları, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde başladı. Pistteki hazırlıkların tamamlanmasının ardından 3 şampiyonanın da MX, MX1, MX2, MX2 junior, MX125, MX senior, veteran, kadınlar, 50 cc, 65 cc ve 85 cc kategorilerinde antrenman ve sıralama turları başladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen yarışlara, 6 ülkeden 158 sporcu katılıyor. Şampiyonanın yarında devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA

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