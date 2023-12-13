Türkiye, Avrupa Golbol Şampiyonası\'nda çeyrek finale yükseldi

Türkiye, Avrupa Golbol Şampiyonası'nda kadınlar ve erkeklerde çeyrek finale yükseldi.

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlenen Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Avrupa Golbol Şampiyonası'nda grup aşaması tamamlandı.

Portekiz'de 2022 Aralık'ta yapılan Dünya Şampiyonası'nda birinci olarak 2024 Paris Paralimpik Oyunları kotasını alan, 2016 Rio ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları şampiyonu Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi Fransa oldu. Kadın milli takımının yarın oynayacağı çeyrek final karşılaşması TSİ 18.00'de başlayacak.

Avrupa şampiyonunun 2024 Paris Paralimpik Oyunları kotası alacağı organizasyonda çeyrek finale yükselen Türkiye Erkek Golbol Milli takımı ise yarın saat TSİ 13.30'da İngiltere ile karşı karşıya gelecek.

Organizasyonda yarı final maçları 15 Aralık Cuma, final maçları ise 16 Aralık Cumartesi günü yapılacak.