Türkiye, Bulgaristan\'da Avrupa Halter Şampiyonası\'nda madalya mücadelesi verecek

Türkiye, Bulgaristan'da yarın başlayacak Avrupa Halter Şampiyonası'nda 10'ar kadın ve erkek sporcuyla madalya mücadelesi verecek.
Başkent Sofya'da 12-20 Şubat tarihlerinde organize edilecek şampiyona, 2024 Paris Olimpiyatları'na da yüksek kota puanı veriyor.
Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek kadın sporcular şöyle:
45 kiloda Cansu Bektaş ve Gamze Altun, 49 kiloda Duygu Alıcı ve Medine Bilicier, 55 kiloda Burcu Alıcı, 64 kiloda Aysel Özkan, 81 kiloda Dilara Narin, 87 kiloda Büşra Çan ile +87 kiloda Tuana Süren ve Fatmagül Çevik.
Sofya'da madalya mücadelesi verecek erkek halterciler ise şunlar:
55 kiloda Harun Algül ve Muammer Şahin, 61 kiloda Mustafa Eliş, 67 kiloda Kaan Kahriman ve Ferdi Hardal, 73 kiloda Muhammed Furkan Özbek ve Yusuf Fehmi Genç, 96 kiloda Enes Çelik ile 109 kiloda Muhammed Emin Burun ve Onur Demirci.
Milli halterciler geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda 22 madalya kazanmıştı
Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, erkek milli haltercilerin Çorum'da, kadın sporcuların da Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde son kamplarını da tamamlayarak Avrupa Şampiyonası'na hazır olduklarını belirtti.
Ünlü, geçen yıl Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nı yüksek bir başarı oranıyla geçtiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Orada 6'sı altın, 10'u gümüş ve 6'sı da bronz toplam 22 madalya kazanan sporcularımızın hedefi yine kürsüde yer almak. Erivan'da kadın takımımız Avrupa şampiyonu, erkek takımımız ise Avrupa üçüncüsü olmuştu. Sofya'da yapılacak şampiyona için de tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Amacımız geçtiğimiz yılki başarımızın üstüne çıkmak. Sofya'daki şampiyona ayrıca 2024 Paris Olimpiyatları için kota puanı da verdiği için ayrıca önem arz ediyor. Sporcularımızın ve teknik ekibimizin hepsine başarılar diliyorum."
Fenerbahçe'nin sahasında Alanyaspor'u konuk ettiği maçın 45. dakikasında iki takım oyuncuları birbirine girdi. Yaşanan gerginliğin ardından Hakem Çağdaş Altay, Cengiz Ünder ve Loide Augusto'ya sarı kart gösterdi.
ABD'nin Kansas eyaletinde bir annenin beşiği yerine yanlışlıkla fırında uyuttuğu bebek yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, bebeğin nefes almadığı ihbarı üzerine olay yerine gitti ve bebeğin ölü olduğunu tespit etti. Bebeğin üzerinde yanıklar olduğu ve kıyafetinin yanmış olduğu belirlendi. Annenin akıl sağlığının bu trajedide rol oynayabileceği öne sürüldü.
Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan 8 bin 658 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar'ın cezaevinde çekilen yeni fotoğrafları tepkileri de beraberinde getirdi. Oktar'ın cezaevindeki takım elbiseli, uzun, boyalı saçlı hali ve sakallarının bakımlı olması dikkat çekerken, sosyal medya kullanıcıları, "Adam bizden rahat galiba", "5 yıldızlı otelde kalıyor sanki" yorumlarında bulundu.
Premier Lig 24. hafta maçında Arsenal, deplasmanda karşılaştığı West Ham'ı 33 dakikada bulduğu 6 golle 6-0 mağlup etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'a tam destek vererek, "Sayın Altınok işinin ehli, Ankara'nın sevdalısıdır." dedi. Daha sonra Altınok'a koltuğunu veren Bahçeli, "Koltuğa oturdun Allah'ın izniyle kalkmayacaksın" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelede 1-1'lik eşitlik var.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı. Cenaze namazının ardından konuşan Erdoğan, ''Hakk'a uğurlayacağımız Fatma Sevim Baltacı kardeşimiz, yol arkadaşımız, dava arkadaşımız. Haberi aldığımızda vurulmuşa döndük. Ölüm, hayat, hepsi birer imtihan. Dava ve yol arkadaşlarının böyle birbirleriyle umulmadık anda bu tür imtihanlara tabi olmaları kolay değil.'' ifadelerini kullandı.
Süper Kupa finali için Fenerbahçe ve Galatasaray'a ödenen 4 milyon dolar, TFF tarafından kulüplerin alacaklarından kesilerek Suudi Arabistan'a geri iade edilecek.
Son Dakika › Spor › Türkiye, Bulgaristan'da Avrupa Halter Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?