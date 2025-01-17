Türkiye, Avrupa Hokey Şampiyonası'nda İki Maç Kaybetti

İsviçre'de düzenlenen 21 Yaş Altı Avrupa Erkekler Hokey Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, ilk iki maçını kaybetti.
Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamada, Cenevre şehrinde gerçekleştirilen şampiyonada milli takımın, ilk maçında Çekya'ya 6-2 kaybettiği belirtildi.
İkinci maçında İtalya'yla karşılaşan ay-yıldızlı ekibin, rakibine 7-3 yenildiği aktarıldı.
Türkiye, üçüncü maçında yarın TSİ 13.00'te Avusturya'yla karşılaşacak.
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