Türkiye, Avrupa Kadınlar 7'li Ragbi Şampiyonası'na katılıyor - Son Dakika
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Türkiye, Avrupa Kadınlar 7'li Ragbi Şampiyonası'na katılıyor

Türkiye, Avrupa Kadınlar 7\'li Ragbi Şampiyonası\'na katılıyor

Türkiye'nin de katılacağı Avrupa Kadınlar 7'li Ragbi Şampiyonası'nın ilk ayağı 7-9 Haziran tarihlerinde Hırvatistan'da düzenlenecek. Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, tarihinde ilk kez organizasyonun en üst seviyesi olan 'championship'te mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, Fransa, İrlanda ve Çekya ile karşılaşacak.

30.05.2024 11:53
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Türkiye'nin de katılacağı Avrupa Kadınlar 7'li Ragbi Şampiyonası'nın ilk ayağı 7-9 Haziran tarihlerinde Hırvatistan'da düzenlenecek.

Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, tarihinde ilk kez organizasyonun en üst seviyesi olan "championship"te mücadele edecek.

Milli takım, 7-9 Haziran tarihlerinde Hırvatistan'ın Makarska kasabasında yapılacak turnuvanın ilk ayağında Fransa, İrlanda ve Çekya ile karşılaşacak.

Şampiyonanın ikinci etabına ise 28-30 Haziran tarihlerinde Almanya'nın Hamburg kenti ev sahipliği yapacak.

Hazırlıklarını, 4 Haziran'a kadar İstanbul'daki Burhan Felek Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde sürdürecek milli takım, ertesi gün Hırvatistan'a gitmek üzere yola çıkacak.

Kaynak: AA

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