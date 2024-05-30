Türkiye, Avrupa Kadınlar 7\'li Ragbi Şampiyonası\'na katılıyor

Spor

Türkiye'nin de katılacağı Avrupa Kadınlar 7'li Ragbi Şampiyonası'nın ilk ayağı 7-9 Haziran tarihlerinde Hırvatistan'da düzenlenecek.

Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, tarihinde ilk kez organizasyonun en üst seviyesi olan "championship"te mücadele edecek.

Milli takım, 7-9 Haziran tarihlerinde Hırvatistan'ın Makarska kasabasında yapılacak turnuvanın ilk ayağında Fransa, İrlanda ve Çekya ile karşılaşacak.

Şampiyonanın ikinci etabına ise 28-30 Haziran tarihlerinde Almanya'nın Hamburg kenti ev sahipliği yapacak.

Hazırlıklarını, 4 Haziran'a kadar İstanbul'daki Burhan Felek Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde sürdürecek milli takım, ertesi gün Hırvatistan'a gitmek üzere yola çıkacak.