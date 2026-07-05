Türkiye, Avrupa Pist Şampiyonası'na Katılıyor

23 Yaş Altı ve Gençler Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası 7-12 Temmuz tarihlerinde Almanya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cottbus şehrinde yapılacak şampiyonada Türkiye'yi 23 yaş altı erkekler kategorisinde Ramazan Yılmaz ve Mustafa Tarakçı, genç erkekler kategorisinde ise Ege Erülkü, Mehmet Mayda, Göktürk Yüzerler ve Muhammet Umut Demircan temsil edecek.