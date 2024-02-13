Türkiye, Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası\'nda mücadele edecek

Spor

Türkiye'nin kadınlarda mücadele edeceği Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası, yarın Polonya'da başlayacak.

Lodz kentinin ev sahipliği yapacağı 9. Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası, 14-18 Şubat tarihlerinde düzenlenecek.

Neslihan Yiğit Arın, Özge Bayrak Bağcı, Betül Söner, Bengisu Erçetin, Nazlıcan İnci, Cansu Erçetin, Yasemen Bektaş ve Zehra Erdem'den oluşan milli takım, turnuvaya 6. kez katılacak.

Ay-yıldızlılar, 1. Grup'ta 6 şampiyonlukla organizasyon tarihinin en başarılı takımı Danimarka, son şampiyonanın 3'üncüsü Fransa ve ev sahibi Polonya ile karşılaşacak.

İspanya, Hollanda, İskoçya ve Almanya ise 2. Grup'ta mücadele edecek.

Gruplarda ilk 2 sırayı alan ekipler, yarı finale yükselecek.

Türkiye'ye turnuvadaki ilk madalyasını kazandırmaya çalışacak kadın badmintoncular, yarın Polonya, 15 Şubat Perşembe günü Fransa, 16 Şubat Cuma günü ise Danimarka'nın karşısına çıkacak.