Türkiye, Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'nda mücadele edecek - Son Dakika
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Türkiye, Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'nda mücadele edecek

Türkiye, Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası\'nda mücadele edecek

Türkiye'nin kadın badminton milli takımı, Polonya'da düzenlenecek Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'nda mücadele edecek. Milli takım, Danimarka, Fransa ve ev sahibi Polonya ile karşılaşacak. Turnuvada ilk madalyasını kazanma hedefiyle mücadele edecek olan Türkiye, yarın Polonya ile ilk maçına çıkacak.

13.02.2024 11:22  Güncelleme: 11:23
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Türkiye'nin kadınlarda mücadele edeceği Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası, yarın Polonya'da başlayacak.

Lodz kentinin ev sahipliği yapacağı 9. Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası, 14-18 Şubat tarihlerinde düzenlenecek.

Neslihan Yiğit Arın, Özge Bayrak Bağcı, Betül Söner, Bengisu Erçetin, Nazlıcan İnci, Cansu Erçetin, Yasemen Bektaş ve Zehra Erdem'den oluşan milli takım, turnuvaya 6. kez katılacak.

Ay-yıldızlılar, 1. Grup'ta 6 şampiyonlukla organizasyon tarihinin en başarılı takımı Danimarka, son şampiyonanın 3'üncüsü Fransa ve ev sahibi Polonya ile karşılaşacak.

İspanya, Hollanda, İskoçya ve Almanya ise 2. Grup'ta mücadele edecek.

Gruplarda ilk 2 sırayı alan ekipler, yarı finale yükselecek.

Türkiye'ye turnuvadaki ilk madalyasını kazandırmaya çalışacak kadın badmintoncular, yarın Polonya, 15 Şubat Perşembe günü Fransa, 16 Şubat Cuma günü ise Danimarka'nın karşısına çıkacak.

Kaynak: AA

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