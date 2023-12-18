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Türkiye, Avrupa Wushu Şampiyonası'nda birinci oldu - Son Dakika
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Türkiye, Avrupa Wushu Şampiyonası'nda birinci oldu

İstanbul'da düzenlenen Avrupa Wushu Şampiyonası'nda Türkiye takım halinde birinci oldu. Ukrayna ikinciliği elde ederken, Yunanistan üçüncü sırada yer aldı. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, wushunun potansiyelinin yüksek olduğunu belirterek Türkiye'nin liderlik yapıp adaleti sağladığını söyledi.

Türkiye, Avrupa Wushu Şampiyonası\'nda birinci oldu
18.12.2023 - 03:33,
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İstanbul'da düzenlenen Avrupa Wushu Şampiyonası, tamamlandı.

Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu (WKFE) tarafından Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, Türkiye takım halinde birinci oldu. Ukrayna ikinciliği elde ederken, Yunanistan üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sporun Avrupa'da gelişmesi için çaba gösterdiklerini belirtti.

Wushunun potansiyelinin yüksek olduğunu belirten Akyüz, "Bu spor, dünyada ve Avrupa'da daha popüler hale gelebilir. Türkiye'de wushu çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Biz, dünyada ve Avrupa'da bu sporun gelişmesi için çalışıyoruz fakat bazı ülkeler bu çalışmamıza engel oluyor. Engellere rağmen bu organizasyona katılım gayet iyiydi." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye, liderlik yapıyor ve adaleti sağlıyor"

Türkiye'nin lider özelliğine vurgu yapan Akyüz, "Avrupalılar, birbirleriyle sürekli kavga ediyor. Zaten bu yüzden eski federasyon kapandı. Aslında 17. şampiyona düzenlenecekti. Eski federasyon kapandığı için bu organizasyon birinci şampiyona sayıldı. Umarım aynı hatalar yapılmaz. Türkiye, hata yapmıyor. Türkiye, liderlik yapıyor ve adaleti sağlıyor." diye konuştu.

Akyüz, "Avrupa'daki ülkeler arasında en başarılı ekip biziz. Takım olarak bütün kategorilerde birinciyiz. Türkiye, lider bir ülke. Türkiye, sporda ve wushuda bu liderliğini gösteriyor. Umarım ileride dünyanın en güçlü ülkeleri arasında yer alırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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