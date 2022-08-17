Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik'ten KKTC'ye ziyaret - Son Dakika
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Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik'ten KKTC'ye ziyaret

17.08.2022 11:20
Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik'ten KKTC'ye ziyaret

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, 2. Tarsan Cup adıyla düzenlenen badminton turnuvasını izlemek için gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) resmi makamlara ziyaretlerde bulundu.

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, 2. Tarsan Cup adıyla düzenlenen badminton turnuvasını izlemek için gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) resmi makamlara ziyaretlerde bulundu.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Özmekik ve beraberindekiler, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i ziyaret etti.

Görüşmelerde iki ülke arasındaki çalışmalar ve projeler konusunda bilgi paylaşımında bulunuldu.

Ülkede çeşitli ziyaretlerde bulunan Özmekik, KKTC'deki sporcuların Türkiye milli takımlarında oynatılmasının hayata geçirildiğini, bu kapsamda badmintoncu Nehir Deniz'in Türk Milli Takımı adına yarışıp şampiyon olduğunu ifade etti.

YORUMLAR
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Kıbrıs Cumhuriyeti'ne iltica başvurularının çoğu Türkiye'den Kıbrıs Cumhuriyeti'ne iltica başvurularının çoğu Türkiye'den
Kaynak: AA

Murat Özmekik, Türkiye, Kıbrıs, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik'ten KKTC'ye ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik'ten KKTC'ye ziyaret - Son Dakika
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