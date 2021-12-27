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Türkiye Badminton Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

Türkiye Badminton Şampiyonası sona erdi

27.12.2021 19:49
Türkiye Badminton Şampiyonası sona erdi

Ankara'da düzenlenen Türkiye Badminton Şampiyonası'nda müsabakalar tamamlandı.

Ankara'da düzenlenen Türkiye Badminton Şampiyonası'nda müsabakalar tamamlandı.

Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde 7 gün süren organizasyonda 143 kulüpten 683 sporcu mücadele etti.

Şampiyonada dereceye giren sporcular şöyle:

Tek erkekler

1. Emre Lale (Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği)

2. Nurullah Saraç (Ankara EGO Spor Kulübü)

3. Murathan Eken (Çorum Belediyespor)

3. Yusuf Yaşar (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

Tek kadınlar

1. Aliye Demirbağ (Elazığ Belediyesi Ulaşım Spor Kulübü Derneği)

2. Özge Bayrak (Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği)

3. Büşra Ünlü (Ferdi)

3. Betül Söner (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

Çift erkekler

1. Serdar Koca-Serhat Salım (Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği)

2. Hasan Berkay Günbaz (İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor)-Nurullah Saraç (Ankara EGO Spor Kulübü)

3. Mehmet Çapar-Emre Sönmez (Erzincan Telekom Spor Kulübü)

3. Murathan Eken (Çorum Belediyespor)-Mert Tunco (Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü Derneği)

Çift kadınlar

1. Zehra Erdem-İlayda Nur Özelgül (Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü Derneği)

2. Betül Söner (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)-Naime Yılmaz (Bursa Osmangazi Belediye Spor Kulübü)

3. Sare Ece Başakın-Yasemen Bektaş (Erzincan Telekom Spor Kulübü)

3. Büşra Yalçınkaya- Fatma Nur Yavuz (Ankara Elmadağ Belediyesi Hasanoğlan Spor Kulübü)

Karışık çiftler

1. Emre Sönmez (Erzincan Telekom Spor Kulübü)-Zehra Erdem (Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü Derneği)

2. Emre Lale-Özge Bayrak (Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği)

3. Mert Tunco-İlayda Nur Özelgül (Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü Derneği)

3. Abdulsamet Özdemir (Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü Derneği)-Sare Ece Başakın (Erzincan Telekom Spor Kulübü)

Türkiye Badminton Şampiyonası sona erdi
Türkiye Badminton Şampiyonası sona erdi
Türkiye Badminton Şampiyonası sona erdi

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Badminton, Erzincan, Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Badminton Şampiyonası sona erdi - Son Dakika Spor


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