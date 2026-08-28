Türkiye Badminton Takımı Yarı Finale Yükseldi

İtalya'da düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'nin badminton milli takımı, kadınlar ve erkekler çiftlerde yarı finale yükseldi.

Çift kadınlarda Erzincanlı milli sporcular Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci, İtalya'dan Yasmine Hamza ve Gianna Stiglich Guzman çiftini 2-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.

Çift erkeklerde ise Emre Sönmez ve Buğra Aktaş, İtalya'dan Matteo Massetti ve David Salutt çiftini 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan paylaşımda, sporcular ve teknik ekibin tebrik edildiği belirtilerek final yolunda başarı dileğinde bulunuldu.