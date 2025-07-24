Türkiye Baja Şampiyonası 2. Ayak Prusias Düzce yarışları ertelendi - Son Dakika
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Türkiye Baja Şampiyonası 2. Ayak Prusias Düzce yarışları ertelendi

24.07.2025 12:21
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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile Düzce Otomobil Sporları ve Offroad Kulübü (DOSOD) tarafından Düzce'de düzenlenmesi planlanan Burhan Turan Türkiye Baja Şampiyonası 2.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile Düzce Otomobil Sporları ve Offroad Kulübü (DOSOD) tarafından Düzce'de düzenlenmesi planlanan Burhan Turan Türkiye Baja Şampiyonası 2. Ayak Baja Prusias Düzce yarışları, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsünün şehit olması nedeniyle ertelendi.

DOSOD'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, etkinliğin, orman yangınına müdahale sırasında hayatını kaybeden orman kahramanlarının aziz hatırasına duyulan saygı gereği ertelendiği belirtildi.

Kentte 25-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan organizasyonun yeni tarihinin, TOSFED tarafından ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı aktarılan paylaşımda, "Başta şehit olan orman işçilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, mesai arkadaşlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye Baja Şampiyonası 2. Ayak Prusias Düzce yarışları ertelendi - Son Dakika

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