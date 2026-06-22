Türkiye, Balkan Atletizm Şampiyonası\'nda Şampiyon

Balkan Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular 13'ü altın, 28 madalya kazanarak takım halinde şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Yunanistan'ın Volos kentinde düzenlenen organizasyona katılan ay-yıldızlı atletler, 13 altın, 10 gümüş ve 5 bronz madalya aldı.

Toplam 51 sporcuyla mücadele eden Türkiye, 79'uncusu yapılan şampiyonada tarihinin en iyi ikinci derecesini elde etti.

Şampiyonada madalya kazanan atletler şöyle:

Kadınlar

Altın: Esra Türkmen (cirit atma), Edibe Yağız (3000 ve 5000 metre), Özlem Becerek (disk atma), Emel Dereli (gülle atma)

Gümüş: Simay Özçiftçi (100 metre), Elif Polat (200 metre), Sümeyye Erol (3000 metre engelli), 4x100 metre bayrak takımı (Büşra Akay,Simay Özçiftçi,Bahar Öztürk,Beyzanur Seylan)

Bronz: Sıla Koloğlu (200 metre), Tuğba Toptaş (1500 metre)

Erkekler

Altın: İsmail Nezir (400 metre engelli), Salih Teksöz (1500 metre), Kubilay Ençü (400 metre), Mert Selek (5000 metre), Can Özüpek (üç adım atlama), Erdem Tilki (sırıkla atlama), 4x100 metre bayrak takımı (Ertan Özkan, Kayhan Özer, Batuhan Altıntaş, Deniz Kaan Kartal), 4x400 metre bayrak takımı (İlyas Çanakçı, Kubilay Ençü, İhsan Selçuk, İsmail Nezir)

Gümüş: Kubilay Ençü (200 metre), Ömer Faruk Bozdağ (800 metre), Mert Selek (3000 metre), Abdullah Tuğluk (3000 metre engelli), Yasir Kuduban (yüksek atlama), Ömer Şahin (disk atma)

Bronz: Ertan Özkan (100 metre), Cuma Özcan (3000 metre engelli), Hüseyin Özdemir (cirit atma)