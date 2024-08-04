Türkiye, Balkan Şampiyonası'nda madalyaları topladı

Spor

Romanya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası'nda Türkiye, erkeklerde altın, kadınlarda gümüş madalya elde etti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, erkekler kategorisinde Ahmet Can Tür-Tuna İmdat ikilisinden oluşan milli takım, finalde Romanya 1 takımını 2-1 mağlup ederek Balkan şampiyonu oldu.

Kadınlar finalinde Romanya 1 takımına 2-1 yenilen Ceylin Sayar-Su Şimdim ikilisinden oluşan milli takım ise şampiyonayı ikincilikle tamamladı.