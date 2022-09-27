A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Ceyhun Yıldızoğlu dönemi sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Ceyhun Yıldızoğlu dönemi sona erdi

27.09.2022 13:06
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Ceyhun Yıldızoğlu dönemi sona erdi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Kadın Takımı Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Kadın Takımı Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu ile yolların ayrıldığını duyurdu.

TBF'den yapılan açıklamada, "2018 yılından bu yana A Kadın Milli Takımımızda başantrenör olarak görev yapan Ceyhun Yıldızoğlu'na değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz." denildi.

Açıklamada, Türk basketboluna antrenör olarak önemli katkılarda bulunan Ceyhun Yıldızoğlu'na bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

YORUMLAR
500
TBF Başkanı Türkoğlu: 'THY, milli takımlarımıza çok büyük değer katıyor' TBF Başkanı Türkoğlu: 'THY, milli takımlarımıza çok büyük değer katıyor' CANLI YAYIN DUYURUSU CANLI YAYIN DUYURUSU
Kaynak: AA

Ceyhun Yıldızoğlu, basketbol, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Ceyhun Yıldızoğlu dönemi sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:32 CHP'den 1 yıl süreyle ihraç edilen Tanju Özcan, HDP'ye kına gönderdi!
16:27 A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Güney Kore'ye set vermedi! Dünya Şampiyonası'ndaki ilk galibiyetini aldı
16:08 Putin, Lukaşenko konuşurken şekilden şekle girdi! Sohbet görüntüleri sosyal medyada gündem oldu
16:02 Bitcoin'de yükseliş sürüyor! 20 bin dolar seviyesini aştı
15:57 MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı markette silahlı saldırıya uğradı! Kafasından vuruldu
15:47 Eski Yunan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'dan, skandal tehdit! Türkiye'yi Tripoliçe Katliamı üzerinden uyardı
15:46 Sanatçı Umut Akyürek gençlik fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı, görenler mest oldu!
15:37 Bursaspor'dan olaylı Amed Sportif maçında yaşananlara tepki: Bundan sonrası herkesin problemi
15:27 Derbi öncesi Fenerbahçe taraftarını üzecek haber! Sarı lacivertli taraftarlar Vodafone Park'a alınmayacak
15:08 Antalya'da gizemli cinayet: Aracında boğazı kesilmiş şekilde bulunan adamın milyonlarını çalıp kayıplara karıştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 16:46:43. #1.13#
SON DAKİKA: A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Ceyhun Yıldızoğlu dönemi sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement