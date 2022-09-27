TBF'den yapılan açıklamada, "2018 yılından bu yana A Kadın Milli Takımımızda başantrenör olarak görev yapan Ceyhun Yıldızoğlu'na değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz." denildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Ceyhun Yıldızoğlu dönemi sona erdi - Son Dakika

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