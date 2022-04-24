Türkiye Basketbol İkinci Ligi'nde final heyecanı Kocaeli'de yaşanacak - Son Dakika
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Türkiye Basketbol İkinci Ligi'nde final heyecanı Kocaeli'de yaşanacak

24.04.2022 10:52
Türkiye Basketbol İkinci Ligi'nde final heyecanı Kocaeli'de yaşanacak

Türkiye Basketbol İkinci Ligi (TB2L) 2021-2022 sezonunda Final Grubu müsabakaları, 25-30 Nisan tarihleri arasında Kocaeli'de oynanacak.

Türkiye Basketbol İkinci Ligi (TB2L) 2021-2022 sezonunda Final Grubu müsabakaları, 25-30 Nisan tarihleri arasında Kocaeli'de oynanacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin de desteklediği organizasyon, İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu ve İzmit Atatürk Spor Salonunda yapılacak.

Kocaeli'de ilk kez düzenlenecek basketbol organizasyonunda A Grubu'nda Çorlu Belediyesi, Haremspor, ABB Egospor ve Fenerbahçe Koleji Safiport, B Grubu'nda ise Çağdaş Bodrum Spor, Gaziantep Gençlik Gelişim, İstanbul Efendileri ve Kastamonu Yurdum GSK takımları mücadele edecek. Türkiye Basketbol Ligi'ne yükselecek iki takımın belli olacağı final grubu karşılaşmalarında gruplarında ilk iki sırayı alan ekipler yarı finalde oynamaya hak kazanacak. Yarı finaller 29 Nisan Cuma, final karşılaşması ise 30 Nisan Cumartesi günü oynanacak. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye Basketbol İkinci Ligi'nde final heyecanı Kocaeli'de yaşanacak - Son Dakika


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