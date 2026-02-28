? Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 26. haftasına 3 maçla devam edildi.
Ligde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol: 81-80
Gaziantep Basketbol-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol: 73-86
Darüşşafaka Lassa-MKE Ankaragücü Basketbol: 102-92
Son Dakika › Spor › Türkiye Basketbol Ligi'nde 26. Hafta Maç Sonuçları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?