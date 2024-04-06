Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 32. hafta, oynanan 3 maçla devam etti.
Alınan sonuçlar şöyle:
Alagöz Holding Iğdır Basketbol- Gaziantep Basketbol: 88-92
Esenler Erokspor-OGM Ormanspor: 103-76
Fenerbahçe Koleji Novotel- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 75-80
Son Dakika › Spor › Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 32. hafta maçları tamamlandı - Son Dakika
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa maçı öncesi yaptığı açıklamada, rakiplerinin nasıl sahaya çıkacağını bilmediklerini belirterek, "Biz üzerimize düşeni yapacağız" dedi.
Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ve trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, kural ihlali yapan 52 sürücüye toplam 123 bin 266 TL idari para cezası verildi. Ayrıca 5 araç da trafikten men edildi. İlçe Jandarma ekipleri ise 90 kişinin GBT sorgusunu gerçekleştirdi. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Turkcell Süper Kupa'da yarın oynanacak Fenerbahçe maçı için, 'Yarın sahada olacağız ve bizi ne bekliyorsa, normal maça çıkar gibi sahada olacağız.'dedi. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda yarın saat 21.30'da başlayacak müsabaka öncesinde karşılaşmanın oynanacağı statta açıklamalarda bulunan Buruk, Şanlıurfa'ya gelmekten dolayı mutlu olduklarını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?