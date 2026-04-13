Türkiye Basketbol Ligi'nde 33. Hafta Sonuçları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 33. hafta mücadelesi 4 maçla tamamlandı.
Sonuçlar şöyle:
OGM Ormanspor-Kipaş İstiklalspor: 100-83
Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Göztepe: 91-86
Fenerbahçe Koleji RAMS-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 91-90
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Darüşşafaka Lassa: 83-65
