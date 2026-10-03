Türkiye Basketbol Ligi'nde 4. hafta 5 maçla başladı, Fenerbahçe Gelişim 68-81 yenildi

Türkiye Basketbol Ligi'nde 4. hafta 5 maçla başladı, Fenerbahçe Gelişim 68-81 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Basketbol Ligi'nin 4. haftası 5 maçla başladı. Fenerbahçe Gelişim Cedi Osman Basketbol'a 68-81 yenildi; MKE Ankaragücü OGM Ormanspor'u 91-84, Gaziantep Yalova Haremspor'u 70-67, Kipaş K.B.B Keçiören Bağlum'u 85-72, Balıkesir Büyükşehir TED Ankara Kolejliler'i 91-85 yendi.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 4. haftası, oynanan 5 maçla başladı.
Ligde bugün oynanan müsabakalar ve sonuçları şu şekilde:
TED Ankara Kolejliler- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 85-91
Fenerbahçe Gelişim- Cedi Osman Basketbol: 68-81
MKE Ankaragücü-OGM Ormanspor: 91-84
Gaziantep Basketbol- Yalova Haremspor: 70-67
Kaynak: AA
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