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Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Milli Takımı Seçme Yarışması, Gaziantep'te yapıldı - Son Dakika

Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Milli Takımı Seçme Yarışması, Gaziantep'te yapıldı

07.02.2022 12:09
Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Milli Takımı Seçme Yarışması, Gaziantep'te yapıldı

Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Milli Takımı Seçme Yarışması, Gaziantep'te gerçekleştirildi.

Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Milli Takımı Seçme Yarışması, Gaziantep'te gerçekleştirildi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 3-6 Şubat'ta Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyona 26 ilden 53 kulüp, 142 sporcu katıldı.

Organizasyonun düzenlendiği kente gelen Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, sporcuların heyecanına ortak oldu.

Sonuçların ilerleyen günlerde belli olacağı belirtildi.

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Bedensel Engelliler, Gaziantep, Türkiye, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Milli Takımı Seçme Yarışması, Gaziantep'te yapıldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Milli Takımı Seçme Yarışması, Gaziantep'te yapıldı - Son Dakika
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