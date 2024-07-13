Türkiye, Belçika'ya 64-62 mağlup oldu

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Basketbol FIBA Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, C Grubu'ndaki ilk maçında Belçika'ya 64-62 mağlup oldu.

Polonya'nın Gdynia kentinde oynanan maçın ilk yarısı 35-35 eşitlikle tamamlanırken milli takım, karşılaşmadan 64-62 yenik ayrıldı.

Ay-yıldızlı ekipte Berke Büyüktuncel 11 sayı ve 10 ribaunt, Özgür Cengiz ise 11 sayıyla oynadı. Belçika'da Ayuba Bryant, 15 sayı kaydetti.

Milliler, C Grubu'ndaki ikinci maçında yarın TSİ 21.30'da Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.