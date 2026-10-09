Türkiye Bilardo Federasyonu'nun Ankara'daki genel kurulunda raporlar ibra edildi - Son Dakika
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Türkiye Bilardo Federasyonu'nun Ankara'daki genel kurulunda raporlar ibra edildi

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Türkiye Bilardo Federasyonu\'nun Ankara\'daki genel kurulunda raporlar ibra edildi
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Türkiye Bilardo Federasyonunun 8. olağan mali genel kurulu, Ankara Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde tamamlandı. Yönetim kurulu faaliyetleri ile denetim kurulu raporu delegelerin tamamının oylarıyla ibra edildi; 2027-2028 tahmini bütçeleri de karara bağlandı.

Türkiye Bilardo Federasyonu Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Federasyonun Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde düzenlenen 8. olağan mali genel kurul toplantısı tamamlandı.

Yönetim kurulu faaliyetleri ile denetim kurulu raporu, genel kurula katılan delegelerin tamamının oylarıyla ibra edildi.

Genel kurulda, 2027-2028 yıllarına ilişkin tahmini bütçeler de görüşülerek karara bağlandı.

Kaynak: AA
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