Sporcu Özlem Sakarya Ankara'da birinci oldu - Son Dakika
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Sporcu Özlem Sakarya Ankara'da birinci oldu

23.08.2022 10:09
Sporcu Özlem Sakarya Ankara'da birinci oldu

Türkiye Bisiklet Federasyonu Eskişehir Temsilcisi Özlem Sakarya, Ankara'da düzenlenen ve 580 sporcunun yarıştığı bisiklet yarışında birinci oldu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Eskişehir Temsilcisi Özlem Sakarya, Ankara'da düzenlenen ve 580 sporcunun yarıştığı bisiklet yarışında birinci oldu.

Ankara Anıttepe Koşu Parkuru'nda düzenlenen Amatör Yol Bisiklet Yarışı, bisiklet tutkunlarını bir araya getirdi. 580 sporcunun yarıştığı etkinlik, renkli anlara sahne oldu. Uzun Parkur Master Kadınlar Kategorisi'nde Türkiye Bisiklet Federasyonu Eskişehir Temsilcisi Özlem Sakarya ise birinci oldu. Sarıkaya, bitiş çizgisine ilk gelmenin sevinicini dakikalarca sporcu arkadaşlarıyla kutladı.

Memleketi olan Ankara'da zaferi yaşayan sporcu, buna benzer organizasyonların Eskişehir'de de olması gerektiğini aktardı. Türkiye Bisiklet Federasyonu Eskişehir Temsilcisi Özlem Sakarya duygu ve düşüncelerini şöyle belirtti; "50 ila 150 kilometreler arasındaki mesafelerde düzenlenen, her yaştan katılımcıya açık bu yol bisiklet yarışları, son 4-5 senedir ülkemizde de düzenlenmekte. İlk olarak turizm bölgelerinde ölü dönemi değerlendirmek için yapılan bu etkinliklerin artık ülkemizde istek görerek her bölge yapılıyor olması mutluluk verici. Özellikle başkentimiz Ankara'da, şehir merkezinde 580 kişinin katılımıyla böyle bir etkinliğin yapılması çok değerliydi. Anıtkabir'in yanı başında başlayıp son bulan bu yarışta kendi yaş kategorimde birinci olabilmek beni oldukça onurlandırdı. Eskişehir'e de böyle bir etkinliğin çok yakışacağını düşünüyorum." - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Sakarya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sporcu Özlem Sakarya Ankara'da birinci oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sporcu Özlem Sakarya Ankara'da birinci oldu - Son Dakika
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