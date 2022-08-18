Bisiklet puanlı yol yarışları 6'ncı etabı Tokat'ta başladı - Son Dakika
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Bisiklet puanlı yol yarışları 6'ncı etabı Tokat'ta başladı

18.08.2022 15:28

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 6'ncı Etap Puanlı Yol Yarışları, Tokat'ta başladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 6'ncı Etap Puanlı Yol Yarışları, Tokat'ta başladı. Birbirinden çekişmeli geçen yol yarışları renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 6'ncı etap Tokat Puanlı Yol Yarışları Türkiye Şampiyonası Tokat'ta start aldı. Şampiyonanın ilk gününde gençler, U17 ve U15 kadınlar kategorilerinde yarışlar yapıldı. Birbirinden çekişmeli geçen yol yarışları, renkli görüntülere sahne oldu. 3 gün sürecek olan yarışlarda toplam 500 bisikletçi mücadele edecek.

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Kaynak: DHA

Tokat, DHA, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bisiklet puanlı yol yarışları 6'ncı etabı Tokat'ta başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bisiklet puanlı yol yarışları 6'ncı etabı Tokat'ta başladı - Son Dakika
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