Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları Kırıkkale'de başladı - Son Dakika
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Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları Kırıkkale'de başladı

23.09.2022 09:58

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları, genç erkekler 96 kilometre yol yarışıyla başladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları, genç erkekler 96 kilometre yol yarışıyla başladı.

Üç gün sürecek ve 420 sporcunun katıldığı 7. Etap Puanlı Yol Yarışları'nda genç erkekler, 17 yaş altı erkekler, 15 yaş altı erkekler, master erkekler, 17 yaş altı kızlar, 15 yaş altı kızlar ve kriteryum kategorilerinde yarışlar gerçekleştirilecek.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende sporculara başarı diledi. 13 il, 21 kulüpten 50 sporcunun katıldığı genç erkekler 96 kilometre yol yarışının startını Vali Tekbıyıkoğlu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön verdi.

Toplam 565 polis ve jandarma personelinin görev yaptığı etkinlik kapsamında, il genelinde bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Bugün 17 yaş altı erkekler 75 kilometre ve 15 yaş altı erkekler 58 kilometre yarışlarının yapılacağı organizasyonda, yarın da master erkekler 96 kilometre, 17 yaş altı kızlar 75 kilometre, 15 yaş altı kızlar 58 kilometre, 25 Eylül Pazar günü ise kriteryum etapları koşulacak.

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Kaynak: AA

Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları Kırıkkale'de başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları Kırıkkale'de başladı - Son Dakika
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