Yamaha Motor Türkiye, ANLAS ve TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu iş birliği ile gerçekleştirilen R25 Kadınlar Kupası'nın dördüncü ayağı da İzmir'de yapılacak.

Türkiye Motorsporları Federasyonundan yapılan açıklamada, 10-11 Eylül 'de Ülkü Park'taki pist şampiyonasının dördüncü ayağında katılımcılar TMFGP, 1000 cc (A-B-C), 600 cc (A-B-C), SS300, 125 SP ve Yamaha R25 Kadınlar Kupası kategorilerinde yarışacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › İzmir, motor sporlarında 3 şampiyonaya ev sahipliği yapacak - Son Dakika

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