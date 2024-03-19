Türkiye, BNP Paribas Tekerlekli Sandalye Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde üçüncü oldu

Spor

BNP Paribas Tekerlekli Sandalye Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Quad Milli Takımı ile Tekerlekli Sandalye Kadın A Milli Takımı üçüncü oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Letonya'da düzenlenen organizasyon sona erdi.

Fatih Karataş, Ahmet Kaplan, Ali Ataman ve Uğur Altınel'den oluşan Quad Milli Takımı ile Zeliha Aksak, Esra Bozdemir Işık, Ebru Sulak ve Elfida Algit'ten oluşan Tekerlekli Sandalye Kadın A Milli Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ni üçüncülükle tamamladı.