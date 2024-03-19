Türkiye, BNP Paribas Tekerlekli Sandalye Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde üçüncü oldu

BNP Paribas Tekerlekli Sandalye Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Quad Milli Takımı ile Tekerlekli Sandalye Kadın A Milli Takımı üçüncü oldu.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Letonya'da düzenlenen organizasyon sona erdi.
Fatih Karataş, Ahmet Kaplan, Ali Ataman ve Uğur Altınel'den oluşan Quad Milli Takımı ile Zeliha Aksak, Esra Bozdemir Işık, Ebru Sulak ve Elfida Algit'ten oluşan Tekerlekli Sandalye Kadın A Milli Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ni üçüncülükle tamamladı.
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gaziosmanpaşa Gençlik Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Bakan Bak, 'Türkiye son 22 yılda spor devrimi yaşamaktadır. Türkiye spor ülkesi olma yolunda' dedi.
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