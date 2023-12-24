 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türkiye Bocce 1. Ligi'nde 1. etap müsabakaları tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Bocce 1. Ligi'nde 1. etap müsabakaları tamamlandı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen Türkiye Bocce 1. Ligi 1. etap müsabakaları, sona erdi.

Türkiye Bocce 1. Ligi\'nde 1. etap müsabakaları tamamlandı
24.12.2023 - 18:42,
Abone Ol

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen Türkiye Bocce 1. Ligi 1. etap müsabakaları, sona erdi.

Şehit Samet Cantürk Bocce Salonu'nda 21 Aralık'ta başlayan organizasyona 16 takım katıldı.

Raffa müsabakalarının yapıldığı ilk etabı Bingöl Belediyesi Yaşamspor Kulübü birinci, Bursa Büyükşehir Belediyespor ikinci, Kahramankazan Belediyespor üçüncü sırada tamamladı.

Müsabakaları izleyen Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu Asbaşkanı Faik Kapsız, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenleri kutladı. Türkiye'de boccenin her geçen yıl yaygınlaştığını aktaran Kapsız, şöyle dedi:

"Federasyon başkanımız Prof. Dr. Mutlu Türkmen, birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız ve hakemlerimizle güzel bir uyum yakaladık ve bu uyum da beraberinde bize başarıyı getirdi. Artık dünya ve Avrupa şampiyonalarından madalyasız dönmüyoruz. Bocce sporunda Türkiye dünyadaki ağırlığını göstermeye başladı. Bu bize yetmez tabii biz zirvede yer almak istiyoruz. Bu hedefe ulaşmak için da daha fazla tesise ihtiyacımız var."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kahramankazan, Türkiye, Aralık, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Bocce 1. Ligi'nde 1. etap müsabakaları tamamlandı - Son Dakika


18:47
Okan Buruk'tan derbinin hakemine çağrı: Adil olsunlar Okan Buruk'tan derbinin hakemine çağrı: Adil olsunlar
18:22
Fred'in yokluğunu 2 cümlede özetleyen İsmail Kartal'dan çok konuşulacak derbi yorumu Fred'in yokluğunu 2 cümlede özetleyen İsmail Kartal'dan çok konuşulacak derbi yorumu
18:21
İstiklal Caddesi'nde doğal gaz kaçağı paniği İstiklal Caddesi'nde doğal gaz kaçağı paniği
18:16
ABD'nin açıklamasına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'den sert tepki: Alçak, terör örgütü PKK senin kanlı maşan değil mi? ABD'nin açıklamasına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'den sert tepki: Alçak, terör örgütü PKK senin kanlı maşan değil mi?
17:13
Canlı anlatım! Derbide tempo bir an olsun düşmüyor Canlı anlatım! Derbide tempo bir an olsun düşmüyor
17:04
Özgür Özel'den 'bildiri' açıklaması: Öyle yağma yok, biz bildiriye imza atıyoruz Erdoğan propaganda yapıyor Özgür Özel'den "bildiri" açıklaması: Öyle yağma yok, biz bildiriye imza atıyoruz Erdoğan propaganda yapıyor
16:36
DEM Parti kongresinde teröristler için 'şehit' deyip saygı duruşunda bulunan terör destekçilerine gözaltına DEM Parti kongresinde teröristler için "şehit" deyip saygı duruşunda bulunan terör destekçilerine gözaltına
16:31
Pençe-Kilit bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi Pençe-Kilit bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi

Son Dakika
18:47 Okan Buruk'tan derbinin hakemine çağrı: Adil olsunlar
18:22 Fred'in yokluğunu 2 cümlede özetleyen İsmail Kartal'dan çok konuşulacak derbi yorumu
18:21 İstiklal Caddesi'nde doğal gaz kaçağı paniği
18:16 ABD'nin açıklamasına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'den sert tepki: Alçak, terör örgütü PKK senin kanlı maşan değil mi?
17:13 Canlı anlatım! Derbide tempo bir an olsun düşmüyor
17:04 Özgür Özel'den "bildiri" açıklaması: Öyle yağma yok, biz bildiriye imza atıyoruz Erdoğan propaganda yapıyor
16:36 DEM Parti kongresinde teröristler için "şehit" deyip saygı duruşunda bulunan terör destekçilerine gözaltına
16:31 Pençe-Kilit bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi
16:17 Fenerbahçe'ye büyük şok! Serdar Aziz derbide forma giyemeyecek
15:17 12 şehidimizin olduğu gün şarkılı, türkülü eğlence programına devam eden TRT'ye tepkiler çığ gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 19:28:12. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Bocce 1. Ligi'nde 1. etap müsabakaları tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement