Türkiye, Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 12 Sporcuyla Temsil Edilecek

Sırbistan'da düzenlenecek Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 12 milli sporcu mücadele edecek.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda müsabakalar 18-28 Nisan tarihlerinde başkent Belgrad'da gerçekleştirilecek.
Şampiyonada Türkiye'yi 6'şar erkek ve kadın milli boksör temsil edecek.
Organizasyona katılacak kadın ve erkek milli takım sporcuları Sırbistan'a ulaştı.
Milli takım kafilesinde yer alan sporcular ve sıkletleri şöyle:
Kadınlar: 52 kilo Buse Naz Çakıroğlu, 54 kilo Hatice Akbaş, 57 kilo Esra Yıldız Kahraman, 60 kilo Gizem Özer, 66 kilo Busenaz Sürmeneli, 75 kilo Büşra Işıldar
Erkekler: 51 kilo Samet Gümüş, 57 kilo Mehmethan Çınar, 63,5 kilo Yiğit Us, 71 kilo Tuğrulhan Erdemir, 80 kilo Sultan Osmanlı, 92 kilo Kemal Erdoğan
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