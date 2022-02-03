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Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası'nda ilk gün müsabakaları tamamlandı - Son Dakika

Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası'nda ilk gün müsabakaları tamamlandı

03.02.2022 23:25
Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası'nda ilk gün müsabakaları tamamlandı

Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası'nın ilk gününde 4 kategoride madalyalar sahiplerini buldu.

Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası'nın ilk gününde 4 kategoride madalyalar sahiplerini buldu.

Türkiye Karate Federasyonu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda 40 ilden 520 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonda ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Şampiyonanın ilk gününde dereceye giren sporcular şöyle:

Erkekler kumite +84 kilo

1- Ömer Faruk Arslan

2- Rıdvan Kaptan

3- Fatih Şen

3- Necip Göktürk Subaşı

Erkekler kumite 84 kilo

1- Emir Buğra Gencan

2- Samed Gök

3- Murat Öz

3- Halit Muhammed Tamyüksel

Erkekler kumite 75 kilo

1- Erman Eltemur

2- Can Arslan

3- Enes Bulut

3- Eren Akkurt

Kadınlar kumite 68 kilo

1- Eda Eltemur

2- Sudenur Aksoy

3- Betül Solak

3- Hira Nur Kasatura

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Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası'nda ilk gün müsabakaları tamamlandı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası'nda ilk gün müsabakaları tamamlandı - Son Dakika
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