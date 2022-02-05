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Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası'nda üçüncü gün müsabakaları tamamlandı - Son Dakika

Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası'nda üçüncü gün müsabakaları tamamlandı

05.02.2022 23:26
Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası'nda üçüncü gün müsabakaları tamamlandı

Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası'nın üçüncü gününde 12 kategoride madalyalar sahiplerini buldu.

Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası'nın üçüncü gününde 12 kategoride madalyalar sahiplerini buldu.

Türkiye Karate Federasyonu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda 40 ilden 520 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonda üçüncü gün müsabakaları tamamlandı.

Dereceye giren sporcular şöyle:

Erkekler kata

1- Ali Sofuoğlu

2- Emre Vefa Göktaş

3- Enes Özdemir

3- Görkem Arslan

Kadınlar kata

1- Dilara Bozan

2- Ayşe Yılmaz

3- Damla Su Türemen

3- Keyda Nur Çolak

Kadınlar kumite 50 kilo

1- Serap Özçelik Arapoğlu

2- Rabia Elik

3- Sevil Baş

3- Bilge Solak

Kadınlar kumite 55 kilo

1- Tuba Yakan

2- Zümra Rezzan İm

3- Gülsen Demirtürk

3- Serra Nur Çevikdal

Kadın kumite 61 kilo

1- Gülbahar Gözütok

2- İrem Durmaz

3- Çağla Eser

3- Fatma Naz Yenen

Kadınlar kumite 68 kilo

1- Eda Eltemur

2- Sudenur Aksoy

3- Betül Solak

3- Hira Nur Kasatura

Kadınlar kumite +68 kilo

1- Fatma Uygur

2- Rabia Şentürk

3- Zeina Hesham Gaballa

3- Sude Nemli

Erkekler 60 kumite

1- Eray Şamdan

2- Burak Özdemir

3- Berkay Bayhan

3- Mehmet Yusuf Boy

Erkekler kumite 67 kilo

1- Ekrem Altuner Yılmaz

2- Burak Uygur

3- Muratcan Deniz

3- Yusuf Can Tatar

Erkekler kumite 75 kilo

1- Erman Eltemur

2- Can Arslan

3- Enes Bulut

3- Eren Akkurt

Erkekler kumite 84 kilo

1- Emir Buğra Gencan

2- Samed Gök

3- Murat Öz

3- Halit Muhammet Tamyüksel

Erkekler kumite +84 kilo

1- Ömer Faruk Arslan

2- Rıdvan Kaptan

3- Necip Göktürk Subaşı

3- Fatih Şen

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Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu, Fatih Şen, Kocaeli, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası'nda üçüncü gün müsabakaları tamamlandı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası'nda üçüncü gün müsabakaları tamamlandı - Son Dakika
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