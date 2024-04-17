Türkiye Buz Pateni Federasyonu 5. Mali Genel Kurulu Yapıldı

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 5. Mali Genel Kurulu, Ankara'da yapıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binada bulunan konferans salonunda gerçekleştirilen genel kurulda, 168 delegenin katılımıyla çoğunluk sağlandı.
Divan başkanlığını Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik'in yaptığı mali genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu raporları oy birliğiyle ibra edildi.
Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Burhan Kurtuluş, yaptığı konuşmada, delegelere teşekkür etti.
Kurtuluş, göreve 17 Nisan 2022'de geldiklerini hatırlatarak, bugüne kadar 194 faaliyet gerçekleştirdiklerini belirtti.
Federasyonun borcunun bulunmadığını vurgulayan Kurtuluş, buz pateni sporunun ülkede giderek daha fazla ilgi gördüğünü ifade etti.
Sporculara daha iyi imkanlar sağlamak için çalıştıklarını söyleyen Kurtuluş, "Sportif altyapımızı güçlendirmek ve uluslararası arenada başarılı olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçen yıl Furkan Akar ile Avrupa üçüncülüğü tarihimizde ilk kez elde edildi. Ayrıca 2024 Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda kısa kulvar sürat pateninde Muhammed Bozdağ ile gümüş madalya aldık. Bu tarihi bir başarı. 'Temsil değil kürsü' olarak koyduğumuz hedefi yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Kurtuluş, 2022 Nisan ayından bu yana uluslararası yarışmalarda toplam 183 madalya kazanıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren antrenör ve hakem yetiştirilmesini de amaçlamıştık. Bugün itibarıyla 297 hakem, 639 antrenörümüz bulunmakta. Bu sayede çok daha fazla altyapı faaliyeti yapabilme imkanına sahip olmamız sonucunda 1647 aktif sporcuya ulaştık. Bu alanda da federasyonumuz yine tarihi rekorunu kırdı. Belirlediğimiz hedefler doğrultusunda, gelecek dönemde de gençlerimizi bu spor dalına teşvik etmek ve desteklemek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hep birlikte güç birliği yaparak daha büyük başarılara imza atacağımıza inancım tam. Amacımız, her yarışmada temsiliyetin ötesinde madalya için savaşmaktır."
Burhan Kurtuluş, tesislerdeki çalışmalar hakkında da delegelere bilgi verdi.
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Olimpiyat meşalesi, Nazilerin 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'yla başlattığı bir geleneğe dayanmaktadır. Meşale, Yunanistan'dan ev sahibi ülkeye taşınarak oyunların sembolü haline gelmiştir. Meşale taşıma konsepti 1948 Londra Olimpiyatları'nda tekrarlanmış ve farklı taşıma yöntemleriyle ilgi çekmiştir. Kış ve Yaz Olimpiyatları'nda ise meşale, sıra dışı taşıma yöntemleriyle yolculuğuna devam etmiştir. Olimpiyat ateşi, yolculuk boyunca sık sık sönse de yedek ateş imdada yetişmektedir. Ev sahibi ülkenin olimpiyat stadyumuna giren ateş, farklı yöntemlerle yakılmaktadır.
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