Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetimi ve Spor Kulüpleri Gençlik ve Spor Erzurum İl Müdürü'nü Ziyaret Etti - Son Dakika
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Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetimi ve Spor Kulüpleri Gençlik ve Spor Erzurum İl Müdürü'nü Ziyaret Etti

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetimi ve Spor Kulüpleri Gençlik ve Spor Erzurum İl Müdürü\'nü Ziyaret Etti

Türkiye Buz Pateni Federasyonu yönetimi ve spor kulüplerinin başkanları, Gençlik ve Spor Erzurum İl Müdürü Levent Çakmur'u tebrik etmek ve başarı dileğinde bulunmak için ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Erzurum'un kış sporları alanında önemli bir gelişim içerisinde olduğu vurgulandı. İl Müdürü Çakmur da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek federasyon ve spor kulüpleri ile işbirliği içinde olacaklarını ifade etti.

27.02.2024 15:55
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Türkiye Buz Pateni Federasyonu yönetimi ve spor kulüplerinin başkanları Gençlik ve Spor Erzurum İl Müdürü Levent Çakmur'u ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Erzurum İl Müdürlüğü görevine atanan Levent Çakmur'a ziyaretler sürüyor. Türkiye Buz Pateni Federasyonu yöneticileri Özcan Işık, Köksal Kaçmaz, Naci Korucu, Zekeriya Deniz, Ayhan Türkez, Nevzat Bayraktar ve İl temsilcisi Emre Ertan, İl Müdürü Çakmur'u tebrik ederek başarı dileğinde bulundu.

Çakmur'un spor camiasının içinden biri olduğunu ve yeni görevinde başarılı olacağına inandıklarını söyleyen Buz Pateni Federasyonu ve spor kulüplerinin başkanları, kış sporlarında Erzurum'un önemli bir gelişim içerisinde olduğunu belirttiler.

İl müdürü Çakmur da ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek federasyon ve spor kulüpleri ile her zaman işbirliği içerisinde olacaklarını söyledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetimi ve Spor Kulüpleri Gençlik ve Spor Erzurum İl Müdürü'nü Ziyaret Etti - Son Dakika
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