Türkiye, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Kupayı Hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Kupayı Hedefliyor

05.05.2026 22:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

VakıfBank ve Eczacıbaşı, 2-3 Mayıs'ta İstanbul'da CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nde yarışacak.

Türkiye, 2-3 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde kadın voleybolunda kulüpler düzeyindeki 27. uluslararası kupasını kazanmayı hedefliyor.

Son olarak Galatasaray Daikin'in Kadınlar CEV Kupası'nı müzesine götürmesinin ardından gözler, CEV Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi.

Türkiye, Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde iki Türk ekibi VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit ile temsil edilecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak yarı final maçlarında yarın VakıfBank-A. Carraro Imoco ve Eczacıbaşı Dynavit-Savino Del Bene mücadeleleri yapılacak.

Türkiye'nin 8 dünya şampiyonluğu var

Türk takımları, dünya çapında 8 kez şampiyon oldu.

1991 yılından bu yana Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Türkiye, daha önce 3 farklı takımla 8 kez şampiyonluğa ulaştı.

VakıfBank'ın 4 kez ile zirvede yer aldığı organizasyonda Eczacıbaşı 3, Fenerbahçe ise 1 kez dünya şampiyonluğu elde etti.

Türk takımlarının CEV Şampiyonlar Ligi'nde 8 kupası var

Türk takımları, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 8 kez şampiyonluk yaşadı.

İlk olarak 2011 sezonunda VakıfBank'ın aldığı Şampiyonlar Ligi kupası, sonrasında 7 kez daha Türk takımlarının müzesine girdi. Bu süreçte VakıfBank, 6 kez kupayı alarak en fazla şampiyonluk yakalayan ay-yıldızlı ekip oldu. Birer kez de Fenerbahçe ile Eczacıbaşı bu organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.

VakıfBank, 2011, 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023'te, Fenerbahçe 2012, Eczacıbaşı ise 2015'te kupayı kaldırma sevincini yaşadı.

Galatasaray Daikin, bu sezon CEV Kupası'nı kazandı

Türkiye, Avrupa'nın iki numaralı organizasyonu Kadınlar CEV Kupası'nda 6 kupa kazandı.

İlk olarak 1999'da Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Eczacıbaşı, 2018 ve 2022'de de bu kupayı müzesine götürdü. VakıfBank Güneş Sigorta 2004'te ve Fenerbahçe 2014'te kupaya ulaştı.

Galatasaray Daikin ise bu sezon söz konusu kulvarda şampiyon oldu. Sarı-kırmızılı ekip, CEV Kupası finalinde ilk maçta 3-2 yendiği İtalya'nın Reale Mutua Fenera ekibini rövanşta 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Bu zafer, sarı-kırmızılı kulübün voleyboldaki ilk Avrupa kupası olarak tarihe geçti.

CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlardan birinin şampiyon olması halinde bu sezon kadınlarda ikinci kupa da Türkiye'ye gelecek.

CEV Challenge Kupası'nda 4 şampiyonluk

Türk takımları, Avrupa'nın üç numaralı turnuvası CEV Challenge Kupası'nda 4 şampiyonluk kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor 2015 ve 2017'de bu kupada mutlu sona ulaşarak Türkiye'ye kupayı getirdi.

Söz konusu organizasyonda diğer şampiyonluklar 2008'de VakıfBank Güneş Sigorta ve 2021'de Yeşilyurt tarafından getirildi.

En başarılısı VakıfBank

Türkiye'nin uluslararası alandaki en başarılı takımı VakıfBank oldu.

Söz konusu 4 organizasyon dikkate alındığında sarı-siyahlı ekip, 12 kupayla en başarılı takım konumunda. VakıfBank'ı 7 kupayla Eczacıbaşı, 3 kupayla Fenerbahçe, 2 kupayla Bursa Büyükşehir Belediyespor ve birer kupayla Yeşilyurt ile Galatasaray Daikin takip etti.

VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde 6, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 4, Kadınlar CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda birer şampiyonluk yaşadı.

Eczacıbaşı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 3, Şampiyonlar Ligi'nde 1, CEV Kupası'nda 3 kez mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe, birer kez Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası ve Kadınlar CEV Kupası şampiyonlukları elde etti.

Galatasaray, bu sezon Kadınlar CEV Kupası'nı kazanarak tarihinde ilk kez voleybolda Avrupa kupasını müzesine götürme başarısı gösterdi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, CEV Challenge Kupası'nda 2, Yeşilyurt da aynı organizasyonda 1 kez şampiyon oldu.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Kupayı Hedefliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 00:19:54. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Kupayı Hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.