Türkiye Cimnastik Federasyonu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesi Antalya'da tanıtım toplantısı gerçekleştirdi - Son Dakika
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Türkiye Cimnastik Federasyonu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesi Antalya'da tanıtım toplantısı gerçekleştirdi

Türkiye Cimnastik Federasyonu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesi Antalya\'da tanıtım toplantısı gerçekleştirdi

Türkiye Cimnastik Federasyonu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesi Antalya'da bir tanıtım toplantısı düzenledi. Toplantıda, Uluslararası Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, milli sporcular ve teknik ekip yer aldı. Çelen, Türk sporunun dünyada önemli bir yer edindiğini belirterek, olimpiyatlarda 102 sporcuyla yer alacaklarını ve madalya hedeflediklerini söyledi. Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Başantrenörü Yılmaz Göktekin ise sporcularla gurur duyduklarını ve her zaman destekleyeceklerini ifade etti. Milli sporcular da takım halinde olimpiyatlara gitmenin gururunu yaşadıklarını ve başarıya inandıklarını dile getirdi.

17.07.2024 14:26
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Türkiye Cimnastik Federasyonu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesi Antalya'da tanıtım toplantısı gerçekleştirdi.

Konyaaltı ilçesindeki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) Asbaşkanı ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Başantrenörü Yılmaz Göktekin, milli sporcular Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Adem Asil ile Emre Dodanlı yer aldı.

Suat Çelen, Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı'nın olimpiyatlara takım halinde katılımının, Türkiye'nin spor tarihinde yerini alacağını, sporcuların gençlere örnek olacağını kaydetti. Çelen, "Bu başarı sadece sporcuların azmi, kararlılığı sayesinde değil, teknik ekibin, yönetim kurulunun ve ailelerinin çalışmaları sayesinde gerçekleşmiştir" diye konuştu.

Türk sporunun, dünyada önemli bir yer edindiğini dile getiren Suat Çelen, Türkiye'nin olimpiyatlarda 102 sporcuyla yer alacağını söyledi. Tokyo 2020'de kaçırılan madalyaları Paris'te almak istediklerini dile getiren Çelen, bunu başarabilecek kapasitede olduklarını kaydetti.

Suat Çelen: "Tüm dünya bize gıptayla bakıyor"

Türk cimnastiğinde hedefin her müsabakada altın madalya olduğunu anlatan Suat Çelen, "Amacımız, olimpiyatlarda Ferhat Arıcan'ın daha önce aldığı bronz madalyayı gümüşe ve altına taşımaktır, hedefimiz bu. Bu sporcuların hepsi madalyalı isimlerdir. Takım kotası almak, dünyanın en iyi 12 ülkesi arasına girmek büyük başarıdır. Tüm dünya bize gıptayla bakıyor. Bütün sporcuların aletlerinde final şansı var. Hepsi madalyanın aday sporcusudur" ifadelerini kullandı.

Yılmaz Göktekin: "Sporcularımızla her zaman gurur duyacağız"

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Başantrenörü Yılmaz Göktekin da, milli takımın başında olmaktan gurur duyduğunu ve bu takımla güzel başarılar elde edeceklerine inandığını aktardı. Göktekin, "Sonuç ne olursa olsun sporcularımızla her zaman gurur duyacağız. Hepsine güveniyorum. Gücümüz yettiği kadar Türk cimnastiğine hizmet edeceğiz" dedi.

Sporcular başarıya inanıyor

Takım kaptanı Ferhat Arıcan, takım halinde ilk defa olimpiyatlara gitmenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Türk cimnastik tarihini değiştiren bir başarıya imza attıklarını dile getiren Arıcan, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin cimnastik ülkesi olması yolunda önemli bir adım attık. Bakanlığımızın, federasyonumuzun desteğini hep arkamızda hissettik. İyi bir yönetim, iyi bir sistemle beraber iyi bir jenerasyonuz. Takım olarak elimizden geleni yapıp, madalyalarla dönmeyi hedefliyoruz. Bayrağımızı, ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, Paris'ten başarılarla döneceğiz."

Milli sporcu İbrahim Çolak ise, "Emeklerimizin karşılığını alacağımıza, güzel bir olimpiyat geçireceğimize inanıyordum. Türk cimnastiği olarak tarihi başarılara imza attık. Olimpiyatlardan da ekip olarak çok güzel sonuçlarla döneceğiz" şeklinde konuştu.

Milli sporcu Ahmet Önder de, sistemli bir programın parçası olarak olimpiyatlara katılmayı hak ettiklerini, bu başarının şans değil, çalışmanın ve adanmışlığın sonucu olduğunu vurguladı.

Milli sporculardan Adem Asil, olimpiyatta en iyisini yaparak Türkiye'ye madalya kazandırmak istediklerini kaydederken, Emre Dodanlı ise takım olarak madalya almak ve Türk cimnastik tarihine adlarını yazdırmak istediklerini dile getirdi.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan da, Türk cimnastiği için Paris 2024 Olimpiyatları'nın çok önemli olduğunu ifade etti.

Toplantıda ailelerinden gelen videolu mesajları izleyen sporcular, duygu dolu anlar yaşadı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Türkiye Cimnastik Federasyonu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesi Antalya'da tanıtım toplantısı gerçekleştirdi - Son Dakika

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