Türkiye, Çin'i 3-2 Mağlup Etti! - Son Dakika
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Türkiye, Çin'i 3-2 Mağlup Etti!

21.06.2026 22:38
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 VNL'de Çin'i 3-2 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Salon: Ankara

Hakemler: Sinisa Ovuka (Bosna Hersek), Michail Koutsoulas (Yunanistan)

Türkiye: Berka Buse Özden, Melissa Vargas, İkin Aydın, Sinead Jack-Kısal, Elif Şahin, Yaprak Erkek (Gizem Örge, Cansu Özbay, Hande Baladın, Eylül Akarçeşme Yatgın, Defne Başyolcu, Saliha Şahin)

Çin: Li, Guo, Tang, Zhuang, Aoqian Wang, Zhang (Mengjie Wang, Gong, Yuanyuan Wang, Dong, Xie, Ni, Yang, Chen)

Setler: 25-21, 26-28, 23-25, 25-16, 15-12

Süre: 157 dakika

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Çin'i 3-2 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Türkiye, 12-8 öne geçti. Vargas ile etkinliğini arttıran ay-yıldızlı ekip, farkı 6 sayıya çıkardı: 16-10. Milli takım, Çin'in son bölümde farkı erittiği seti 25-21 kazanarak 1-0 öne geçti.

Etkili mücadelesini ikinci sete de taşıyan A Milli Takım, 16-10 öne geçti. Ancak Çin, son bölümde ay-yıldızlı ekibin hücum ve savunmada yaptığı hataları iyi değerlendirerek seti 28-26 aldı ve durumu 1-1 yaptı.

Üçüncü sete iyi başlayan ve 9-3 öne geçen Çin karşısında Türkiye, Vargas ile etkili olarak farkı 2 sayıya (12-14) indirdi. Sonlara doğru iyi savunma yapan Çin, üçüncü seti 25-23 kazanarak 2-1 öne geçti.

Dördüncü sete iyi başlayan ay-yıldızlı takım, 14-9 öne geçti. Etkili mücadelesini sürdüren milli takım, Çin'in hem hücum hem de savunmada zayıf kaldığı seti 25-16 alarak skoru 2-2 yaptı.

Karşılaşmanın son setini de 15-12 alan Türkiye, müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

Öte yandan karşılaşma öncesi Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, milli takıma veda eden smaçör Meliha Diken'e çiçek ve plaket takdim etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye, Çin'i 3-2 Mağlup Etti! - Son Dakika

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