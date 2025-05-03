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Türkiye Curling'de 18. Sırada

Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası'nda Türkiye, 1 galibiyetle 18. oldu.

03.05.2025 12:40
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Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası'na katılan Türkiye Milli Takımı, turnuvada 18. oldu.

Dilşat Yıldız ile Bilal Ömer Çakır'dan oluşan milli takım, Kanada'nın Fredericton kentinde düzenlenen organizasyonda B Grubu'nda mücadele etti.

İspanya'yı 8-6 mağlup eden Türkiye; ABD'ye 11-3, Avustralya'ya 10-2, Çekya'ya 8-3, Estonya'ya 9-2, İsviçre ve Japonya'ya 9-3, Norveç'e 7-4, Yeni Zelanda'ya 8-5 yenildi.

Dilşat Yıldız ile Bilal Ömer Çakır, 1 galibiyet ve 8 mağlubiyetle B Grubu'nda 9. oldu ve A Grubu'nun 8'incisi Danimarka ile kümede kalma maçına çıktı.

Danimarkalı rakiplerine 9-0 yenilen ay-yıldızlılar, 20 takımlı şampiyonada 18. sırayı aldı.

İlk 16'ya giremeyen Türkiye'nin, 2026 Dünya Şampiyonası'na katılmak için elemelerde mücadele etmesi gerekecek.

Kaynak: AA

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