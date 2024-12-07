Türkiye Curling Takımı Şampiyonaya Katılıyor

Spor

Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden Türkiye Milli Takımı, play-off'larda karşılaştığı Slovakya'yı 15-3 yenerek finallere katılma hakkı elde etti.

Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dilşat Yıldız ve Bilal Ömer Çakır'dan oluşan takım, İskoçya'nın Dumfries kasabasında düzenlenen organizasyonda Avusturya, İrlanda, Kırgızistan, Meksika, Portekiz ve Suudi Arabistan'ın bulunduğu B Grubu'nda yer aldı.

Grupta 6'da 6 yaparak play-off'lara yükselen Türkiye, Yeni Zelanda ile oynadığı maçı 7-1 kaybetti. Kendisi gibi ilk turda kaybeden Guyana ile eşleşen ay-yıldızlılar, pistten 11-3 galip ayrıldı ve final turuna çıktı.

Dilşat Yıldız ile Bilal Ömer, Slovakya'dan Silvia Sykorova-Marek Sykora çiftini 15-3 yenerek dünya şampiyonası bileti aldı.

Milliler, 2025'in nisan ayında yapılacak Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası'nda olimpiyat kotası için piste çıkacak.