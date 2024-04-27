Türkiye Dağ Koşuları Şampiyonası ve İl Karmaları Ligi Birinci Etap Yarışları Siirt'te Yapıldı - Son Dakika
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Türkiye Dağ Koşuları Şampiyonası ve İl Karmaları Ligi Birinci Etap Yarışları Siirt'te Yapıldı

Türkiye Dağ Koşuları Şampiyonası ve İl Karmaları Ligi Birinci Etap Yarışları Siirt\'te Yapıldı

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Siirt'in Eruh ilçesinde düzenlenen Türkiye Dağ Koşuları Şampiyonası ve İl Karmaları Ligi Birinci Etap yarışlarına 40 ilden 300 atlet katıldı. Yarışlarda atletler, 20 yaş altı ve büyükler kategorilerinde mücadele etti. İlçe merkezinde düzenlenen törende dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Eruh Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, bölgenin artık sporla ve turizmle anılmaya başlandığını belirtti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık ise gelecek yıl dağ koşusu etkinliğini Eruh'ta gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi. Şampiyonada dereceye giren sporcular, Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmek üzere milli takıma alınacak.

27.04.2024 15:51
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Türkiye Dağ Koşuları Şampiyonası ve İl Karmaları Ligi Birinci Etap yarışları Siirt'in Eruh ilçesinde yapıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Eruh Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen koşuya 40 ilden katılan 300 atlet, milli takıma girebilmek için yarıştı.

Eruh- Şırnak kara yolu Çırav Dağı eteklerinde gerçekleştirilen müsabakada atletler, 20 yaş altı kategorisinde 6, büyükler kategorisinde 12 kilometrelik parkurda mücadele etti.

Dört kategoride ilk üçe giren sporculara ilçe merkezinde düzenlenen törende madalyaları verildi.

Eruh Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, huzurun tesis edildiği bölgenin artık sporla, turizmle anılmaya başlandığını söyledi.

İl dışından çok sayıda sporcuyu ilçede ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ve bu tür etkinlikleri devam ettireceklerini dile getiren Şenay, "Yıllar yılı bölgemiz terörün gölgesinde kaldı. Bölge halkı yıllarca bunlardan çok çekti, ülke olarak çok çektik. Artık buralarda doğa ve milli takım koşuları yapılıyor. Artık burada gerçek anlamda bahar olmaya başladı. Bunlar bizim için son derece sevindirici." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık da bu yıl Eruh ilçesinde dağ koşusu etkinliği gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Güzel bir organizasyona tanıklık ettiklerini aktaran Kısacık, "Çok güzel doğası olan Eruh'ta önümüzdeki yıl da dağ koşullarını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Eruh'un sporla anılması sağlayacağız. Bakanımıza ve federasyonumuzu desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Türkiye Atletizm Federasyonu Dağ Koşusu Koordinatörü Hasan Babaç ise "Şampiyonada, ilk 4'e giren sporcularımız, Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmek üzere milli takıma alınacak. Bu sene üçüncüsünü yaptığımız il karmalarının birinci etabını bugün gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Şırnak'tan yarışlara katılan ve 20 yaş altı kızlarda Türkiye şampiyonu olan Zeynep Ertaş, çok zorlu geçen parkuru birincilikle tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yasin Ozan da Gümüşhane'den katıldığı yarışlarda dereceye girdiğini belirterek, "Çırav Dağı eteklerinde gerçekleşen yarışlar çok zor ve heyecanlı geçti. Dereceye girmenin mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

20 yaş altı erkeklerde Türkiye birinciliğini elde eden Hasan Aydın da milli formayı giymek için büyük bir ter döktüğünü kaydederek, " Malatya'dan yarışlara geldim, milli formayı giyip ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Türkiye Dağ Koşuları Şampiyonası ve İl Karmaları Ligi Birinci Etap Yarışları Siirt'te Yapıldı - Son Dakika
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