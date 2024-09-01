Kaçkar Dağları'nda Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen tırmanış - Son Dakika
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Kaçkar Dağları'nda Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen tırmanış

Kaçkar Dağları\'nda Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen tırmanış

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği'nin düzenlediği etkinlik kapsamında bir grup dağcı, Kaçkar Dağları'nda tırmanış gerçekleştirdi. Dağcılar, zorlu bir tırmanışın ardından 3937 metre yüksekliğindeki zirveye ulaştı ve burada saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu. Etkinlik, 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına düzenlendi.

01.09.2024 15:08
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Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği'nin organizasyonu ile bir grup dağcı Kaçkar Dağları'nda tırmanış gerçekleştirildi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden dağcılarla birlikte önce Çamlıhemşin Yukarı Kavron Yaylası'na giden dağcılar, buradan kamp yükleriyle 2918 metre yüksekliğindeki Mezovit Yaylası'nda kamp yaptı. Zorlu tırmanışın ardından 3937 metre yüksekliğindeki zirveye ulaşan dağcılar saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okudu.

Etkinlik 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına yapıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kaçkar Dağları'nda Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen tırmanış - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaçkar Dağları'nda Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen tırmanış - Son Dakika
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