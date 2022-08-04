Prof. Dr. İbrahim Öztek: "9. dan derecesi Türkiye için onur kaynağı" - Son Dakika
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Prof. Dr. İbrahim Öztek: "9. dan derecesi Türkiye için onur kaynağı"

04.08.2022 10:36
Prof. Dr. İbrahim Öztek: "9. dan derecesi Türkiye için onur kaynağı"

Türkiye'de birçok branşta 15 yıl federasyon başkanlığı yapmış olan ve şu anda da Türkiye Aba Güreşi Federasyonu başkanlığını yürüten Prof. Dr. İbrahim Öztek, judoda 9. dan derecesini aldı.

Türkiye'de birçok branşta 15 yıl federasyon başkanlığı yapmış olan ve şu anda da Türkiye Aba Güreşi Federasyonu başkanlığını yürüten Prof. Dr. İbrahim Öztek, judoda 9. dan derecesini aldı. 75 yaşındaki Öztek, bu derecenin ilk ve tek sahibi olmasının kendisi ve ülkesi için onur kaynağı olduğunu söyledi.

Türkiye Aba Güreşi Federasyonu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, judoda 9. dan derecesini aldı. Judo, karate, kuraş, aikido, vuşu-kung fu gibi branşlarda 15 yıl federasyon başkanlığı yapan Öztek, Türkiye'de 9. danı elde eden ilk ve tek kişi. Bunun onur ve gurur kaynağı olduğunu aktaran Başkan Öztek, "Her şeyden önce benim için çok önemli. Öğrencilik yıllarımdan itibaren ömrümü sporla geçirdim. Başta judo sporu; bu sporda da 1. danı, 1968 senesinde Japon hocaların yaptığı sınavlarla aldık. Daha sonra Türkiye'de 2. danı aldım. 3'ü, 4'ü, 5'i en son 2000 yılında 8. danı aldım. Tabii bunu bekliyorduk. Dünyada birkaç kişiye verilen ödül. Türkiye'de 9. danın olması, ilk ve tek olması bizim için ve Türkiye için onur kaynağı" şeklinde konuştu.

Minderden, başkanlığa uzanan yolculuk

Bu dereceye yükselmiş az sayıda kişiden biri olduğunu belirten Öztek, "Judo sporunda çok önemli bir derece. Judoda yayınlar yapmış, kitaplar yazmış, kendi ülkesinde, Avrupa'da ve kıtalararası çalışmalara imza atmış kişilere veriliyor. Biz de Balkan teşvik şampiyonalarında, Avrupa'daki ilk girdiğimiz turnuvalarda dereceler yaptık. Sportif olarak Türkiye'de hem üniversitelerarası hem silahlı kuvvetler hem genel olarak 20'den fazla şampiyonluğum oldu. Benim sportif bilgilerimi ve kariyerimi daha sonra hem teknik direktör olarak, hem hakem olarak hem de diğer konularda geliştirme imkanı buldum. 15 yıl federasyon başkanlıkları yaptım. Judo sporunda çok büyük dereceler aldık. Milli Olimpiyat Komitesi'nin altın rozetli bir üyesiyim. 3 dönem Türkiye Olimpiyat Derneği başkanlığı yaptım. Kuraş sporunu Türkiye'de kurdum. Kuraşın Avrupa Konfederasyonu başkanlığını yaptım" ifadelerini kullandı.

"Aba güreşi judonun atasıdır"

Geçtiğimiz günlerde Hatay'da düzenlenen Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası'na katılan sporcuların çok güzel ağırlandığını, yurt dışından gelenlerin kültürel faaliyetlerde bulunduğu ve organizasyonun şehrin tanıtımında önemli rol oynadığına dikkat çeken İbrahim Öztek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu anda Türklerin 5 bin yıllık mazisi olan aba güreşi sporuyla ilgileniyorum. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ile birlikte aba sporunu Türkiye'ye ve dünyaya tanıttık. Bunun yanında 60 tane federasyon kurduk. 3-4 Eylül'de, 11. Dünya Şampiyonası var. Oraya da 45-50 ülke katılacak. Ben 1969 yılında yazmış olduğum 'Beyazdan Siyaha Judo' kitabımda, orada şöyle diyorum; "Aba güreşi judonun atasıdır". Nitekim ben bunu bütün dünyaya ispat ettim. Aba güreşini şekillendirdik, ona özel kurallar koyduk, uluslararası kurallar koyarak bütün dünyaya öğrettik. Türk devletlerinden, şampiyonalara gelenler kardeşlik duyguları altında, onlar bunun idrakı içerisindeler. Bu nedenle ayrı yakınlaşmalar doğuyor. Bu şekilde de ülkemizde tarihi yerleri gezme fırsatı buluyorlar." - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

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