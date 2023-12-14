 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türkiye'de Dağcılık Faaliyetleri Hakkında Bilgiler - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'de Dağcılık Faaliyetleri Hakkında Bilgiler

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, Türkiye'de dağcılık faaliyetlerinin yoğun olduğunu ve özellikle Ağrı Dağı'nın tercih edildiğini belirtti. Başar, Türkiye'de binlerce sporcunun dağcılık yaptığını ve bu sporun spor turizmiyle birlikte geliştiğini ifade etti. Ayrıca, dağcılık sporunun eğitimle yapılan bir branş olduğunu vurgulayarak, başlayacak kişilere eğitim almalarını önerdi.

Türkiye\'de Dağcılık Faaliyetleri Hakkında Bilgiler
14.12.2023 - 11:23,
Abone Ol

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, Türkiye'de birçok dağda yaz ve kış olmak üzere dağcıların yoğun bir faaliyet içerisinde bulunduğunu, dağcılık aktivitelerinin ise daha çok Ağrı Dağı'nda gerçekleştirildiğini söyledi.

Başar, AA muhabirine, Türkiye ve dünyada dağcılık sporunun yaygın yapıldığını ve tırmanılan dağlar arasında ilk sırada Ağrı Dağı'nın olduğunu belirtti.

Sporcuların, her yıl yağan karın ardından kış tırmanışlarına devam ettiğini anlatan Başar, kış tırmanışı gerçekleştirilen en önemli dağlar arasında 5 bin 137 metre yüksekliğe sahip Ağrı Dağı'nın geldiğini ifade etti.

Başar, Ağrı Dağı'na her yıl binlerce sporcunun tırmanış gerçekleştirdiğinin altını çizerek, Kaçkar ve Erciyes dağlarının da sporcuların ilgi gösterdiği yerler olduğunu, buralarda her yıl çok sayıda aktivite düzenlediğini dile getirdi.

Türkiye'de lisanslı 13 bin dağcı olduğunu vurgulayan Başar, "Ancak aktif olarak bu sporu yapan yaklaşık 70 bin dağcı var." dedi.

Başar, dağcılığın, özellikle spor turizmi ile iç içe bir branş olduğuna işaret ederek, "Dağcılık, spor turizmi ile birlikte gelişiyor. Ülkemizin dört bir yanında dağcılık yapılan alanlar bulunuyor. Bu alanlarla birlikte spor turizmi de gelişiyor. Genellikle bizim dağcılık yaptığımız bölgeler, yurt dışından gelen yabancıların da çokça rağbet gösterdiği yerler. Bunların en başında Ağrı Dağı geliyor. Ağrı Dağı, her yıl 10 bin dağcının tırmanış yaptığı çok özel bir dağ. Bundan dolayı da bölge her zaman revaçta." diye konuştu.

Dağcılığa başlayacak kişilere eğitim almaları önerisi

Dağcılık sporunun eğitimle yapılan bir branş olduğunu belirten Başar, şu uyarılarda bulundu:

"Dağcılık, mutlaka eğitim alınması gereken bir spor. Çünkü doğaya çıkıyorsunuz. Doğaya çıktığınızda mutlaka sizin, doğanın şartlarına karşı eğitimli olmanız gerekiyor. Bu nedenle federasyonumuz farklı eğitim modüllerini, farklı bölgelerde sürdürüyor. Bu spora başlayacak olan kişilerin de bu eğitimleri mutlaka almasını tavsiye ediyoruz. Eğer temel bilgilerden yoksun şekilde doğaya çıkarsanız her an risk altında olabilirsiniz. Kurallara uygun eğitim aldığınızda herhangi bir sıkıntı olmayacaktır."

Başar, Türkiye Dağcılık Federasyonunun farklı alt branşlara da sahip olduğuna dikkati çekerek, "Bunlardan bazıları alpinizm, spor tırmanışı ve dağ kayağı branşları. Bu branşlar, özellikle olimpik branş olması nedeniyle çokça gündemde ve buralarda sporcu yetiştiriyoruz. Olimpik yarışmalara bu sporcularımızı hazırlıyoruz. Genç sporcularımız çok farklı süreçlerden geçiyor. Çok yoğun bir tempoda çalışıyorlar. Hedefimiz, olimpiyatlarda ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran dağcılarımızın olması. Özellikle dağ kayağında ve spor tırmanışında bu başarıyı yakalamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Ağrı Dağı, Türkiye, Spor, Doğa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye'de Dağcılık Faaliyetleri Hakkında Bilgiler - Son Dakika


12:12
AK Partili vekillerin Meclis'teki mangal partisi Şamil Tayyar'ı da isyan ettirdi AK Partili vekillerin Meclis'teki mangal partisi Şamil Tayyar'ı da isyan ettirdi
11:26
Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor
11:22
Trabzon'daki apartmanın 7'inci katından intihar eden genç öğretmen hayatını kaybetti Trabzon'daki apartmanın 7'inci katından intihar eden genç öğretmen hayatını kaybetti
11:19
Şanlıurfa'da liseliler arasında çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti Şanlıurfa'da liseliler arasında çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti
11:15
Bakan Tunç'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama: Türkiye'ye getirilmesi söz konusu Bakan Tunç'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama: Türkiye'ye getirilmesi söz konusu
11:13
Adalet Bakanı Tunç: Avukat Tekışık ve ilgili savcı hakkında soruşturma başlatıldı Adalet Bakanı Tunç: Avukat Tekışık ve ilgili savcı hakkında soruşturma başlatıldı
11:10
Seçil Erzan fon skandalında yeni gelişme! Ata Demirer'le de görüştüğü ortaya çıktı Seçil Erzan fon skandalında yeni gelişme! Ata Demirer'le de görüştüğü ortaya çıktı
11:06
Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca koridorda tehditler savurdu: Buradan çıkamayacaklar Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca koridorda tehditler savurdu: Buradan çıkamayacaklar

Son Dakika
12:12 AK Partili vekillerin Meclis'teki mangal partisi Şamil Tayyar'ı da isyan ettirdi
11:26 Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor
11:22 Trabzon'daki apartmanın 7'inci katından intihar eden genç öğretmen hayatını kaybetti
11:19 Şanlıurfa'da liseliler arasında çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti
11:15 Bakan Tunç'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama: Türkiye'ye getirilmesi söz konusu
11:13 Adalet Bakanı Tunç: Avukat Tekışık ve ilgili savcı hakkında soruşturma başlatıldı
11:10 Seçil Erzan fon skandalında yeni gelişme! Ata Demirer'le de görüştüğü ortaya çıktı
11:06 Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca koridorda tehditler savurdu: Buradan çıkamayacaklar
10:48 Metropollerde saldırı talimatı veren PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
10:47 Seyir halindeki otomobilin üzerime, kamyonla taşınan yüzme havuzu düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 12:25:37. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'de Dağcılık Faaliyetleri Hakkında Bilgiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement