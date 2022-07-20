Sonuçlar belli oldu! Türkiye'de taraftarlar futbolu Twitter'den takip ediyor

Dünyanın en büyük taraftar etkileşim platformu Socios.com tarafından yapılan ankete göre futbolseverlerin en fazla takip ettiği sosyal medya platformu %40.8 ile Twitter oldu. Futbolseverlerin en fazla takip ettiği sosyal medya platformu arasında Twitter %40.8 ile ilk sırada yer alırken Twitter'ı %24 ile Facebook, %21 ile Instagram takip etti. YouTube tercihini ilk sıraya yazanların oranı ise %8'de kaldı. "Maç izlerken ne yaparsın?" sorusuna, "Sosyal medyaya bakarım" diyen taraftarların oranı ise %34.4 olarak raporda yer aldı.

EN ÇOK TAKİP EDİLEN YABANCI KULÜP REAL MADRİD

"Sempati duyduğunuz ya da takip ettiğiniz yabancı bir takım var mı?" sorusuna taraftarların verdikleri yanıtlar arasında Real Madrid %17.9 oranla ilk sırada yer aldı. İspanyol temsilcisini %16.9 ile Barcelona takip ederken Türk taraftarların en çok takip ettiği yabancı futbol takımı sıralamasında 3 numarada %11.6 yüzdelik oranla Manchester United yer buldu. United'ı Bayern Münih, Manchester City, Paris Saint-Germain ve Chelsea kulüpleri takip etti. Verilen yanıtların yüzdesel oranlarına bakıldığınd, Türk taraftarların kendi ligimiz dışında en çok La Liga ve Premier Lig'i takip ettiği gözlemlenmiştir.

KOMBİNE FİYATLARI UCUZ BULUNMUYOR

"Takımınızın bilet ve kombine fiyatlandırmasını nasıl buluyorsunuz?" sorusuna taraftarların %48'i 'pahalı ve çok pahalı' seçenekleri ile geri dönüş yaparken bilet ve kombine fiyatlarını %49.1'i normal bulduğunu belirtti. Katılımcılar arasında bilet ve kombine fiyatlarını ucuz bulanların oranı ise sadece %2.8 olarak ankete yansıdı.

4 büyüklerin taraftarları arasında bilet ve kombine fiyatlandırılması sorusuna %23.6 oranında kişi 'çok pahalı veya pahalı' seçeneklerini işaretledi. 4 büyükler arasında bilet ve kombine fiyatı 'çok pahalı ve pahalı' seçeneğini en fazla işaretleyen Beşiktaşlılar olurken fiyatlandırmaları en fazla oranda makul bulanlar Trabzonsporlular oldu. Anadolu takımlarının taraftarlarının %80'i ise bilet ve kombine fiyatlarını normal veya ucuz bulduklarını belirttiler.

TARAFTAR SÖZ SAHİBİ OLMAK İSTİYOR

Anket kapsamında taraftarların %83.9'u destekledikleri kulüplerin bazı kararlarında söz sahibi olmak istediklerini belirtirken, "Kulübünüzle yeterince iletişim kurabiliyor musunuz?" sorusuna verilen yanıtlarda %52.7 oranında olumlu yanıt verilirken, "Takımımla iletişim kuramıyorum" diyenlerin oranı da %22.5 olarak görüldü.