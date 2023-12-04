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Türkiye'de her maç yaşananlar İngiltere'de bir kere yaşandı ortalık ayağa kalktı! Haaland çılgına döndü - Son Dakika

Türkiye'de her maç yaşananlar İngiltere'de bir kere yaşandı ortalık ayağa kalktı! Haaland çılgına döndü

Machester City ile Tottenham arasında oynanan karşılaşmada hakemin 90+4. dakikadaki kararı büyük tartışma yarattı. City'nin atağında avantaja bıraktığı pozisyon mutlak gol tehlikesine dönüşünce faulü veren hakem Simon Hooper'a tepki yağdı. Erling Haaland saha içinde hakemin üzerine yürüdü. Bununla yetinmeyen Norveçli golcü dijital ortamda da tepki göstermeye devam etti.

Türkiye\'de her maç yaşananlar İngiltere\'de bir kere yaşandı ortalık ayağa kalktı! Haaland çılgına döndü
04.12.2023 - 10:46,  Güncelleme: 10:50
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Manchester City ile Tottenham Hotspur arasında 3-3 biten karşılaşmaya hakem Simon Hooper 90+4. dakikada çaldığı düdükle damga vurdu.

HAALAND ÇILGINA DÖNDÜ

Mücadele 3-3 sona ererken karşılaşmanın 90+4. dakikasında Haaland, rakibinden kurtardığı topu Grealish'e yolladı ve takım arkadaşını kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Ancak hakem Simon Hooper avantaja bıraktığı Haaland'ın pozisyonunda Grealish kaleciyle karşı karşıya kalınca faul düdüğü çaldı. Bu karar Manchester City'nin yıldızlarını çıldırttı. Özellikle Haaland çılgına dönerken hakemin üzerine yürüdü.

İşte o anlar:

Türkiye'de her hafta yaşanan İngiltere'de bir kere yaşandı kıyamet koptu! Haaland çıldırıp hakemin üzerine yürüdü
Türkiye'de her hafta yaşanan İngiltere'de bir kere yaşandı kıyamet koptu! Haaland çıldırıp hakemin üzerine yürüdü
Türkiye'de her hafta yaşanan İngiltere'de bir kere yaşandı kıyamet koptu! Haaland çıldırıp hakemin üzerine yürüdü
Türkiye'de her hafta yaşanan İngiltere'de bir kere yaşandı kıyamet koptu! Haaland çıldırıp hakemin üzerine yürüdü
Türkiye'de her hafta yaşanan İngiltere'de bir kere yaşandı kıyamet koptu! Haaland çıldırıp hakemin üzerine yürüdü
Türkiye'de her hafta yaşanan İngiltere'de bir kere yaşandı kıyamet koptu! Haaland çıldırıp hakemin üzerine yürüdü
Türkiye'de her hafta yaşanan İngiltere'de bir kere yaşandı kıyamet koptu! Haaland çıldırıp hakemin üzerine yürüdü
Türkiye'de her hafta yaşanan İngiltere'de bir kere yaşandı kıyamet koptu! Haaland çıldırıp hakemin üzerine yürüdü
Türkiye'de her hafta yaşanan İngiltere'de bir kere yaşandı kıyamet koptu! Haaland çıldırıp hakemin üzerine yürüdü
Türkiye'de her hafta yaşanan İngiltere'de bir kere yaşandı kıyamet koptu! Haaland çıldırıp hakemin üzerine yürüdü

Manchester City FC, Erling Haaland, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye'de her maç yaşananlar İngiltere'de bir kere yaşandı ortalık ayağa kalktı! Haaland çılgına döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de her maç yaşananlar İngiltere'de bir kere yaşandı ortalık ayağa kalktı! Haaland çılgına döndü - Son Dakika
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