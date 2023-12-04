Türkiye\'de her maç yaşananlar İngiltere\'de bir kere yaşandı ortalık ayağa kalktı! Haaland çılgına döndü

Manchester City ile Tottenham Hotspur arasında 3-3 biten karşılaşmaya hakem Simon Hooper 90+4. dakikada çaldığı düdükle damga vurdu.

HAALAND ÇILGINA DÖNDÜ

Mücadele 3-3 sona ererken karşılaşmanın 90+4. dakikasında Haaland, rakibinden kurtardığı topu Grealish'e yolladı ve takım arkadaşını kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Ancak hakem Simon Hooper avantaja bıraktığı Haaland'ın pozisyonunda Grealish kaleciyle karşı karşıya kalınca faul düdüğü çaldı. Bu karar Manchester City'nin yıldızlarını çıldırttı. Özellikle Haaland çılgına dönerken hakemin üzerine yürüdü.

İşte o anlar: